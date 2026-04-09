وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..
* 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).
* 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).
* 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).
* 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).
ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.
ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل.
ووفق قرعة الآسيوية، فإن الأهلي والهلال قد يلتقيا - مجددًا - في نصف النهائي، حال التأهل، علمًا بأن الفريقين تقابلا في دور الأربعة، خلال النسخة الماضية، وحقق الراقي فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.