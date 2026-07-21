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أحمد فرهود

هجوم سعودي على فنربخشه: الأهلي يقترب من نجم تركيا.. والاتحاد ينافس القادسية للتعاقد مع سفيان أمرابط

الأهلي
الاتحاد
القادسية
فنربخشه
كريم أكتورك أوغلو
سفيان أمرابط
انتقالات

جديد الميركاتو السعودي..

يبدو أن الأندية السعودية الكبيرة، وجهت أنظارها إلى العملاق التركي فنربخشه؛ لتدعيم صفوفها بعددٍ من نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعمل الأندية السعودية المختلفة، على تدعيم صفوفها بقوة؛ سواء للحفاظ على مُنجزات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، أو للعودة إلى منصات التتويج مجددًا.

  • Fenerbahce-vs-Samsunspor-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    عرض ضخم من الأهلي للتعاقد مع نجم فنربخشه

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "fanatik" عن تقديم عملاق جدة الأهلي، عرضًا رسميًا إلى نادي فنربخشه التركي؛ للتعاقد مع أحد نجومه الكبار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    هذا النجم؛ هو التركي الدولي كريم أكتوركوغلو، البالغ من العمر 27 سنة والذي يجيد في الجناحين الأيسر والأيمن.

    وأعلنت الصحيفة أن عرض الأهلي، للتعاقد مع أكتوركوغلو، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ يُقدر بـ35 مليون يورو، أي 150 مليون ريال سعودي تقريبًا.

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  • Fenerbahce SK v Caykur Rizespor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    موقف إدارة فنربخشه من العرض الأهلاوي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "fanatik" تحدثت عن موقف نادي فنربخشه التركي، من عرض عملاق جدة الأهلي؛ للتعاقد مع الجناح الدولي كريم أكتوركوغلو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    الصحيفة أكدت على ترحيب إدارة فنربخشه بالعرض؛ حيث تتجه للموافقة عليه، والسماح بانتقال اللاعب إلى الفريق الأهلاوي.

    ويتبقى الآن معرفة موقف اللاعب نفسه، من الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ وذلك من أجل حسم الصفقة، بشكلٍ رسمي.

  • Feyenoord v Fenerbahce - UEFA Champions League Third Qualifying Round First LegGetty Images Sport

    تنافس الاتحاد والقادسية على صفقة سفيان أمرابط

    وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "fanatik"، تنافس ناديا الاتحاد والقادسية، على التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأشارت الصحيفة إلى أن القادسية، مستعد لدفع مبلغ مالي يُقدر بـ20 مليون يورو "86 مليون ريال سعودي"؛ لحسم صفقة أمرابط، بشكلٍ رسمي.

    وأضافت: "يبدو أن الاتحاد يجهز عرضًا مماثلًا؛ لخطف صفقة النجم المغربي، قبل مواطنه القادسية".

    وسيُقيّم مجلس إدارة فنربخشه، العروض السعودية المقدمة للتعاقد مع سفيان أمرابط، وذلك بالتشاور مع الجهاز الفني؛ قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن مستقبل اللاعب، سواء بالبقاء أو السماح له بالرحيل.

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    كريم أكتوركوغلو وسفيان أمرابط في موسم 2025-26

    الجناح التركي كريم أكتوركوغلو البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي فنربخشه التركي منذ صيف 2025؛ عندما انضم إليه قادمًا من العملاق البرتغالي بنفيكا، مقابل 22.5 مليون يورو.

    وفي الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ سجل أكتوركوغلو 15 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    أما متوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط؛ فيلعب مع فنربخشه منذ صيف 2024، عندما انضم إليه قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي.

    لكن.. أمرابط لعب في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، "معارًا" من النادي التركي إلى الفريق الإسباني ريال بيتيس؛ والذي مثّله في 23 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مع تسجيل هدف وحيد فقط.