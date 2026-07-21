هجوم سعودي على فنربخشه: الأهلي يقترب من نجم تركيا.. والاتحاد ينافس القادسية للتعاقد مع سفيان أمرابط

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "fanatik" عن تقديم عملاق جدة الأهلي، عرضًا رسميًا إلى نادي فنربخشه التركي؛ للتعاقد مع أحد نجومه الكبار، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هذا النجم؛ هو التركي الدولي كريم أكتوركوغلو، البالغ من العمر 27 سنة والذي يجيد في الجناحين الأيسر والأيمن.

وأعلنت الصحيفة أن عرض الأهلي، للتعاقد مع أكتوركوغلو، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ يُقدر بـ35 مليون يورو، أي 150 مليون ريال سعودي تقريبًا.