هجوم سعودي على فنربخشه: الأهلي يقترب من نجم تركيا.. والاتحاد ينافس القادسية للتعاقد مع سفيان أمرابط

الجناح التركي كريم أكتوركوغلو البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي فنربخشه التركي منذ صيف 2025؛ عندما انضم إليه قادمًا من العملاق البرتغالي بنفيكا، مقابل 22.5 مليون يورو.
وفي الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ سجل أكتوركوغلو 15 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
أما متوسط الميدان المغربي سفيان أمرابط؛ فيلعب مع فنربخشه منذ صيف 2024، عندما انضم إليه قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي.
لكن.. أمرابط لعب في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، "معارًا" من النادي التركي إلى الفريق الإسباني ريال بيتيس؛ والذي مثّله في 23 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مع تسجيل هدف وحيد فقط.