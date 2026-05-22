علي رفعت

فليك: حمزة عبد الكريم يمكنه أن يكون خيارًا لنا.. ولن ابقى لعشر سنوات مثل جوارديولا!

عقد الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، مؤتمره الصحفي الأخير للموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة فالنسيا في الجولة الختامية من الدوري الإسباني، وهو اللقب الذي حسمه البلوجرانا بالفعل.

وتحدث المدرب الألماني بوضوح عن طموحات الفريق المستقبلية، وخطط التحضير للموسم الجديد، بالإضافة إلى مصير بعض لاعبي الفريق الأول والشباب.


  • طموح متجدد وحلم دوري أبطال أوروبا

    أكد فليك أن فريقه لا يزال جائعًا لحصد المزيد من البطولات بعد تحقيق لقب الدوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر في الموسم المقبل سيكون المنافسة الشرسة على اللقب القاري.

    وقال فليك: "فترتي هنا رائعة ونحن مستمرون في هذه الرحلة، لدينا خمسة ألقاب، لكننا نريد المزيد، نحن ملتزمون بنسبة 100% بالفوز بالبطولات، ونحلم جميعًا بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إنه هدفنا الأساسي، ونعلم تمامًا أنه لن يكون سهلًا، لكننا سنعمل بجد من أجله".

    كما قبل المدرب الألماني التحدي المتمثل في الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يحققه في تاريخ النادي سوى يوهان كرويف قائلًا: "أنا متحمس تمامًا للفوز باللقب الثالث، يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا الكروية دائمًا، وهذا هو هدفنا الرئيسي الذي سنبذل كل ما لدينا لتحقيقه".


    حمزة عبد الكريم وفرصة التصعيد للموسم الجديد

    وفيما يتعلق بالتخطيط للموسم المقبل والبحث عن مهاجم ليكون بديلًا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تطرق فليك إلى إمكانية الاستعانة بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يقدم مستويات مميزة مع فريق الشباب والمستدعى لتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم.

    وعلق فليك قائلًا: "نحن نخطط حاليًا للفترة التحضيرية للموسم الجديد، وسنرى من هم اللاعبين الذين سأصعدهم من 'لاماسيا' للمشاركة معنا، تمامًا كما فعلنا هذا الموسم، حمزة عبد الكريم يمكنه بالتأكيد أن يكون خيارًا متاحًا لنا".

    وفي سياق متصل بسوق الانتقالات، أكد فليك بحسم أنه لم يطلب أي لاعب الرحيل عن صفوف الفريق باستثناء روبرت ليفاندوفسكي.

    وعن مستقبل فيران توريس الذي يتبقى في عقده عام واحد، أوضح: "لم نتحدث عن مستقبله بعد، لا يزال هناك متسع من الوقت، ما أراه هو أنه قدم عملًا رائعًا في الأسابيع الأخيرة وموقفه كان إيجابيًا للغاية".


  • رفض البقاء لعشر سنوات والثناء على جوارديولا

    ردًا على سؤال حول ما إذا كان يرى نفسه مستمرًا على مقاعد بدلاء برشلونة لمدة عشر سنوات، مثلما فعل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، استبعد فليك هذا الأمر ضاحكًا: "لا أعتقد ذلك، حينها سأكون في السبعين من عمري، ولن تروني هنا، لن يكون من الجيد أن أبقى لكل هذه المدة".

    وأثنى فليك بشكل كبير على جوارديولا قائلًا: "بيب مدرب لا يصدق، الحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات أمر استثنائي، إنه أفضل مدرب في العالم وقد أثبت ذلك عامًا بعد عام، حتى في الأوقات الصعبة كان يعرف كيف يدير الموقف ويجد الحلول، أتمنى له الحصول على الراحة، لكنني آمل أن يعود سريعًا لأنه لا يزال شابًا".


  • إصابات الفريق ووضعية كوندى وفيرمين

    تحدث المدير الفني لبرشلونة عن غياب المدافع جول كوندى عن التدريبات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعاني من بعض الانزعاجات الطفيفة، مؤكدًا أن النادي يفضل حمايته وإدارته بدقة، خاصة وأنه يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة.

    أما فيما يخص النجم الشاب فيرمين لوبيز، فقد أبدى فليك حزنه الشديد على إصابته قائلًا: "ما حدث له أمر قاسي للغاية بعدما قدم موسمًا استثنائيًا، الإصابة تؤلمه وتؤلمنا جميعًا، كنا نتمنى أن يتواجد في كأس العالم، فهذا حلم لكل لاعب، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا دعمه ليعود أقوى".


  • لحظة حسم الليجا والرد على ريال مدريد


    كشف هانز فليك عن اللحظة التي شعر فيها بأن برشلونة قد توج رسميًا بلقب الدوري الإسباني، قائلًا: "أنا شخص إيجابي بطبعي، لكن عندما سجلنا الهدف الثاني في شباك ريال مدريد، تأكدت تمامًا أننا فزنا بالليجا، كذلك مباراتنا الخارجية ضد خيتافي، فاللعب هناك دائمًا ما يكون معقدًا، لكن العقلية التي أظهرها الفريق في تلك المواجهة أبهرتني وأكدت لي أن اللقب لنا".

    وفي ختام تصريحاته، رفض المدرب الألماني التعليق على الأنباء والاتهامات القادمة من مدريد، وتحديدًا على لسان فلورنتينو بيريز بشأن تعرض الفريق الملكي لسرقة بعض النقاط، حيث علق باقتضاب: "لقد قلتها مرارًا، أنا أركز فقط على فريقي وناديّ، لدي الكثير من العمل هنا ولا يهمني ما يحدث في الخارج".

    جدير بالذكر أن برشلونة يملك حاليًا 94 نقطة ولديه فرصة للوصول إلى النقطة رقم 97 لكنه لن يحقق الرقم التاريخي الخاص بـ 100 نقطة بعد خسارته أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.



