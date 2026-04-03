"فليشاهدوا!" - مدير بايرن ميونيخ يطلق تحذيرًا بشأن مستقبل فينسنت كومباني

على الرغم من أن كومباني لا يزال في المراحل الأولى من مسيرته التدريبية على أعلى المستويات، إلا أنه قد لفت بالفعل أنظار الأندية الكبرى الأخرى في القارة. ومع ذلك، لا يبدو إيبرل منزعجًا على الإطلاق من القائمة المتزايدة من المعجبين الذين يراقبون مقاعد البدلاء في ملعب أليانز أرينا. ويؤكد رئيس بايرن ميونيخ أن النادي محمي تمامًا من أي محاولات خارجية للتعاقد معه.

في مقابلة أجراها مؤخرًا مع صحيفة TZ Munchen، سُئل إيبرل عن الأندية الكبرى التي تراقب تطور كومباني. "دعهم يراقبون. لديه عقد حتى عام 2029. على الرغم من أنه سيبلغ الأربعين من عمره فقط، إلا أنه ينتمي بالفعل إلى نخبة المدربين. لأنه شخص ذكي للغاية. وأعني ذكي حقًا. لطالما حظي باحترام كبير أيضًا"، صرح إيبرل.