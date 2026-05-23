"عاش الكثير ومن حقه الحديث" .. فيرتس ينفي مشاركته في "مؤامرة" ضد سلوت بسبب منشور صلاح والميتال

على الرغم من التكهنات الإعلامية المنتشرة التي تشير إلى أن الفريق كان يقف بشكل صريح إلى جانب صلاح ضد مدربهم الهولندي، أكد فيرتس أن التفاعل بينهما كان انعكاساً للاحترام المهني وليس تمرداً مؤسسياً.

وأضاف فيرتس: "لا، لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق. أنا معجب بعقلية صلاح بشكل عام - كيف يرى الأمور، وكيف يعمل. إنه شخص يمكن الاستماع إليه، لأنه عاش الكثير. لم يكن يهاجم أحداً. أعتقد أن الأمر تم تضخيمه أكثر من اللازم بسبب "الإعجابات" التي أعطاها اللاعبون.

بالنسبة لي، كان ذلك مجرد شيء أراد قوله لأنه مغادر. أراد أن ينبه الجميع في النادي إلى أننا يجب أن نعمل أكثر ونبذل جهدًا أفضل. نحن جميعًا غير راضين عن هذا الموسم.

"أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا تحقيق شيء ما من خلال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يوم الأحد. علينا أن نفعل ذلك. ثم في الصيف، نحتاج إلى تصفية أذهاننا والانطلاق بقوة في الموسم المقبل، لأن لدينا تشكيلة جيدة جدًا ويمكننا أن نقدم أداءً أفضل بكثير."



