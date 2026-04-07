فلوريان فيرتس يختلف مع فيرجيل فان دايك، حيث يؤكد المهاجم أن ليفربول لم «يستسلم» في الهزيمة الساحقة أمام مانشستر سيتي

أثارت تداعيات الهزيمة الساحقة التي مني بها ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي خلافًا علنيًا نادرًا داخل غرفة الملابس. عقب الهزيمة بأربعة أهداف، أبدى قائد الفريق فان ديك تقييمًا لاذعًا، ملمحًا إلى أن زملاءه ربما فقدوا التركيز الذهني مع تفاقم الأوضاع خلال المباراة. ومع ذلك، سارع فيرتز إلى توضيح وجهة نظر اللاعبين قبل مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وفي حديثه للصحفيين في العاصمة الفرنسية، اعترف فيرتز بأنه لم يكن على علم بالتعليقات المحددة التي أدلى بها القائد، لكنه شعر أنها لا تعكس موقف الفريق بدقة. وقال المهاجم في مؤتمر صحفي: "لم أكن على علم بما قاله [فان ديك]، لكنني أعتقد أنني لن أتفق معه بشكل مباشر لأننا ما زلنا نحاول صنع فرص لقلب نتيجة المباراة".