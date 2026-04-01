ترجمه
فلوريان فيرتس «مستعد لمواجهة التحدي» في ليفربول، بينما يدعم والده اللاعب الدولي الألماني للتغلب على الصعوبات في أنفيلد
التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد انتقاله المثير للانتباه إلى أنفيلد، واجه فيرتز في البداية صعوبة في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية. فقد عانى صانع الألعاب من جفاف تهديفي حاد أثناء تأقلمه مع وتيرة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، وبفضل تسجيله أربعة أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري المحلي، بالإضافة إلى مساهمته في خمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا، يأمل الكثيرون أن يكون الحظ قد بدأ يحالفه.
وفي حديثه إلى قناة RTL/ntv، أوضح والده هذه العملية قائلاً: "عندما تبدأ وظيفة جديدة، عليك أولاً أن تعتاد على الزملاء الجدد وظروف العمل الجديدة. لقد قطع شوطاً طويلاً حتى الآن ويبدو أنه يتأقلم مع هذه المغامرة".
وأشار ويرتز الأب إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً استغرق عدة أشهر ليجد أقدامه في بيئة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.
التحول الجسدي يؤتي ثماره
للتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله المثير للانتباه من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صيف عام 2025، خضع فيرتز لبرنامج تدريبي بدني مخصص. وكشف والده أن العمل المكثف خلف الكواليس كان عاملاً حاسماً في عودته القوية مؤخراً. وقد كرس صانع الألعاب الألماني وقتاً طويلاً لزيادة قوته البدنية لمواجهة المدافعين القويين في الدوري.
وأبرز هانز فيرتز هذا التغيير قائلاً: "هذا ما فعله خلال الأشهر القليلة الأولى ويمكنك أن ترى ذلك قليلاً، فقد اكتسب بعض الكتلة العضلية".
توجيه الجيل القادم
لا يقتصر تطور ويرتز على أدائه مع ناديه فحسب؛ بل إن دوره القيادي داخل المنتخب الألماني آخذ في التطور أيضًا. خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، تولى ويرتز رعاية لينارت كارل، النجم الصاعد البالغ من العمر 18 عامًا في صفوف بايرن ميونيخ. وتعاون الثنائي بفعالية خلال انتصارات ألمانيا على سويسرا وغانا، حيث أظهرا تفاهمًا طبيعيًا على أرض الملعب.
كان ويرتز الأب سعيداً برؤية ابنه يلعب دور المرشد للاعب الجديد. كان ويرتز قد أثبت نفسه بالفعل كلاعب حاسم على أرض الملعب ضد سويسرا، حيث سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما ظهر كارل لأول مرة مع المنتخب الوطني في الدقيقة 63.
وقال هانز: "لقد رأيتم عندما دخل لينارت كارل المباراة، لعب فلوريان معه بشكل رائع. كان ذلك ترحيباً حاراً بلينارت. وقد أسعدني ذلك كثيراً". استمرت الشراكة ضد غانا، حيث تم استبدال كارل في الشوط الأول، وغادر فيرتز الملعب بعد 15 دقيقة. وأضاف هانز: "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور. يجب عليك دمج الجميع، وعندها سيقدم الفريق أداءً جيداً".
ناجلسمان يشيد بالترابط
أصبح التناغم بين ويرتز لاعب ليفربول وكارل الشاب لاعب بايرن ميونيخ بالفعل ركيزة أساسية في استراتيجية يوليان ناجلسمان. بعد الأداء الرائع الذي قدمه فيرتز ضد سويسرا، أشاد ناجلسمان بظهور كارل الأول الذي وصفه بـ"الجرأة المتواضعة"، مشيرًا إلى أنه أحد أفضل الانطباعات التي تركها لاعب جديد. وقد تعزز هذا الاندماج السلس بفضل الأجواء الترحيبية التي ساعد فيرتز في خلقها على أرض الملعب، حيث أشاد مدرب المنتخب الوطني بمعدل عمل كارل و"الانطباع الرائع" الذي تركه في كلتا المباراتين.