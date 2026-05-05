فلورنتينو بيريز للتربية والتعليم.. ألقى بمبابي تحت الحافلة وتألق فينيسيوس أنقذه!

لطالما عرفت أروقة نادي ريال مدريد أن رئيسها فلورنتينو بيريز لا يولي اهتمامًا لأسماء النجوم بقدر اهتمامه بهيبة الكيان وتفوقه المؤسسي.

لكن يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي قد دخل في دورة تدريبية قاسية تحت إشراف مباشر من الإدارة التي لم تتردد في استخدام ترسانتها الإعلامية لتوجيه رسائل تأديبية واضحة.

لم تكن الأهداف الغزيرة التي سجلها الفرنسي والتي بلغت 85 هدفًا في 100 مباراة كافية لمنحه الحصانة التي كان يتمتع بها في ناديه السابق والتي تمتع بها لشهور في ريال مدريد.

هنا في العاصمة الإسبانية القواعد تختلف تمامًا والولاء للمجموعة يتصدر المشهد دائمًا، لقد قرر بيريز أن يضع النجم المدلل أمام مسؤولياته علنًا وبدأت الماكينة المدريدية في تسليط الضوء على هفوات اللاعب خارج المستطيل الأخضر مما جعل المتابع يشعر وكأن النادي قد ألقى بنجمه الأول تحت حافلة النقد الجماهيري لترويضه وإعادته إلى المسار الذي يحدده البيت الأبيض.



