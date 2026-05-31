Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

"إن أراد فينيسيوس الرحيل فالباب مفتوح" .. فلورنتينو بيريز: الحديث عن علاقته بكيليان مبابي "هراء" ومشكلة ريال مدريد في التجسس

ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
أوريلين تشواميني
فيديريكو فالفيردي
الدوري الإسباني

موسم الفريق الأبيض من جميع الزوايا..

أجرى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مقابلة مطولة مع صحيفة «إل باييس»، ونورد لكم هنا أبرز ما جاء فيها، لا سيما فيما يتعلق بسوق الانتقالات:

في البداية، تحدث رئيس النادي الملكي عن الانتخابات قائلًا: "ما الذي سيتغير إذا أعيد انتخابي؟ من حيث المبدأ، لن يتغير شيء، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. كما تعلمون، سأمنح الملكية المالية لـ 100,000 عضو. لن يكون العضوية في ريال مدريد مجرد مسألة عاطفية، كما كان الحال حتى الآن، بل ستعني أيضًا أن تكون مالكًا للنادي مدى الحياة. لن أموت حتى أضمن أن الأصول المالية للنادي ملك لأعضائه. لن تكون ملكًا لشخص عشوائي موجود هناك، لا يملك المال، وقادر على الحصول على قرض استغلالي لوضع يديه على ريال مدريد. المرشح الآخر هو اتحاد لمصالح راسخة، من أولئك الذين كانوا يتسللون في السابق إلى الجمعيات دون أن يكونوا أعضاء ويصوتون".

  • موسم سيئ

    بالانتقال للحديث عن الموسم الرياضي للميرينجي بعدما فشل في التتويج بأي بطولة، علق بيريز: "ما الذي سار بشكل خاطئ هذا الموسم؟ كأس العالم للأندية قضى علينا. لم نخض أي فترة تحضيرية، وبعد ثلاثة أشهر كان لدينا 28 إصابة. كانت تجربة تعليمية. أريد المشاركة في كأس العالم، لكن ليس على حساب إهدار موسم كامل. لا يمكن إلقاء اللوم على أي من المدربين (تشابي ألونسو وأربيلوا).

    • إعلان

  • فينيسيوس ومبابي

    أما عن مدى سوء العلاقة بين نجمي الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، فحسم بيريز الجدل موضحًا: "من يقول إن فينيسيوس جونيور ومبابي لا يتوافقان؟ هذا هراء. إنهما أفضل لاعبين في العالم. لقد ساعدنا فينيسيوس على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين. لا يجب أن نبالغ في رد فعلنا. فكرة أنه يمكن الفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام هي فكرة سخيفة؛ فالفوز بستة ألقاب في 10 سنوات هو إنجاز لم يحققه أحد من قبل.

    "الأشخاص الذين يصفرون على فيني في البرنابيو؟ بعض الناس مخطئون. يقرؤون صحفًا معينة وتخدعهم... فينيسيوس نجم وسأكون سعيدًا بوجوده هناك دائمًا. هل تم استهجان مبابي في البرنابيو؟ هناك بعض الصحفيين... ليس لديكم فكرة عن مدى ضعفهم في الكتابة. وهناك من يصدقهم حقًا".

    وبسؤاله عن مصير تجديد عقد النجم البرازيلي: "ما الذي يجب أن يحدث حتى يجدد فيني عقده؟ لا شيء. يقولون إنه يطلب أموالاً كثيرة، لكن هذا كذب. إذا لم يرغب في البقاء في ريال مدريد وأراد التوقيع مع نادٍ آخر، فهو حر في ذلك. لا أنوي إجباره على أي شيء. المال لن يكون أهم شيء؛ لم يكن أبدًا".

  • مورينيو

    تطرق فلورنتينو بيريز كذلك للحديث عن ملف خليفة أربيلوا على رأس القيادة الفنية لريال مدريد وسط التقارير التي تؤكد أن البرتغالي جوزيه مورينيو هو الأقرب للمهمة..

    "العثور على مدرب أمر مهم، والأهم من ذلك أن تكون التشكيلة خالية من الإصابات وأن نتمكن من إجراء معسكر تحضيري. عندما تبدأ الموسم دون معسكر تحضيري، فإنك في مأزق. لكننا سنحظى أيضًا بمدرب جيد".

    واستطرد: "جوزيه مورينيو؟ إنه مدرب عظيم. أنا أعرفه، وهو يعرف ريال مدريد واللاعبين. معه، وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، ولأسباب مختلفة، لم نتأهل للنهائي، لكنه غرس فينا روح تنافسية استثنائية. يجب أن أقول ذلك. ومنذ ذلك الحين، فاز الآخرون، الذين كانوا مدربين جيدين أيضًا، بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 10 سنوات. لكنني لم أتحدث مع مورينيو".

  • تشواميني وفالفيردي

    واختتم بيريز حديثه بالشجار الأشهر بين أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي: "هل سيبقى كلاهما؟ بالنسبة لي، نعم، بالتأكيد. الأجواء في غرفة الملابس رائعة. إنهم نفس اللاعبين كما كانوا دائماً، وجميعهم أصدقاء. لكن إذا داس أحدهم على قدم الآخر أثناء التدريب وتشاجروا، فلا ينبغي أن نبالغ في الأمر. وإذا كان علينا أن نغضب، فذلك لأن هناك تسريباً للمعلومات. يقول البعض (المشكلة هي أنهم يتشاجرون). لا، المشكلة هي من ينشر ذلك. الأجواء مثالية في غرفة الملابس. هناك فقط بضع تفاحات فاسدة، وقد حددناها".