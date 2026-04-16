"فشل لا يطاق" .. فلورنتينو بيريز ينتقد لاعبي ريال مدريد بعد وداع دوري أبطال أوروبا

ويضيف التقرير أن أحد نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للإدارة كان عدم مساهمة اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الصيف مقابل مبالغ طائلة..

استثمر ريال مدريد ما يقرب من 180 مليون يورو في أربعة تعزيزات رئيسية - ترنت ألكساندر-أرنولد، وفرانس ماتانتونو، وألفارو كاريراس، ودين هويسن. ولم يشارك سوى الظهير الإنجليزي ألكساندر-أرنولد في المباراة الحاسمة في ميونخ.

واقتصر دور ماتانتونو على ظهور قصير في الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما بقي كاريراس وهويسن على مقاعد البدلاء دون أن يشاركوا، مما أثار مخاوف بشأن استراتيجية التعاقدات.

ومما يزيد من الإحباط الوضع المحيط بالنجم البرازيلي الصاعد إندريك. بعد أن أنفق النادي 60 مليون يورو لضمه، تم إعارة المهاجم إلى أولمبيك ليون في يناير بقرار من المدرب السابق تشابي ألونسو.