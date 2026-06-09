عرض فلورنتينو بيريز لشراء خوليان ألفاريز.. "خدعة" لتدمير خطة برشلونة وجماهير ريال مدريد تخشى الأسوأ!

بعد 4 أو 5 أيام من التشويق؛ أسدل العملاق الإسباني ريال مدريد الستار بشكلٍ رسمي، على صفقة رئيس النادي فلورنتينو بيريز الكبرى.

بيريز خرج قبل 4 أو 5 أيام من الآن، عبر برنامج "Horizonte" الإسباني الشهير؛ ليؤكد أنه سيقدّم عرضًا يوم الثلاثاء إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة - ليس إنجليزيًا -، لضم نجم عالمي رائع مقابل 150 مليون يورو.

وبعد هذا التصريح؛ أخذ العالم أجمع يتوقع اسم اللاعب الذي يقصده رئيس الميرينجي، حتى تم الكشف عن هويته رسميًا مساء الثلاثاء.

وأعلن ريال مدريد في بيانٍ رسمي، أنه قدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، في صيف العام الحالي.

وأشار البيان إلى أن أتلتيكو، شكر الريال على هذا العرض؛ ولكنه تمسك ببقاء ألفاريز في صفوفه، إلا إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي "500 مليون يورو".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد بيان ريال مدريد المثير..