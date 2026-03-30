أحمد فرهود

خطة تواجه العوائق: فلورنتينو بيريز يجهز "جو بلاك الموت" لاستلام عرش ريال مدريد.. وقائمة من البدلاء بقيادة "الرمز" رافائيل نادال

مستقبل فلورنتينو بيريز أصبح يثير الكثير من الجدل..

بينما تلمع الكؤوس، خلف الواجهات الزجاجية في "فالديبيباس"؛ يتردد صدى سؤال واحد، وهو: "ماذا لو أفل نجم الرئيس فلورنتينو بيريز داخل العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".

بيريز.. الرجل الذي أعاد صياغة مفهوم كرة القدم، وحوّل ريال مدريد إلى إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؛ قد يضع نقطة النهاية على رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة القليلة القادمة.

ويتعرض بيريز لانتقادات عنيفة للغاية، في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الكثير من المشاريع والقضايا الخاسرة داخل الميرينجي؛ والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الإداري والفني، بالإضافة إلى خسائر مالية ضخمة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، بدأ رئيس ريال مدريد الحالي في البحث عن "بديل مُناسب"، لاستلام المنصب من بعده؛ وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين الجماهير، باعتبار أن النادي ليس ملكية خاصة له.

ووسط كل ذلك؛ سنحاول أن نستعرض في السطور القادمة، أبرز الأسماء التي قد تكون مرشحة لـ"خلافة" فلورنتينو بيريز في ريال مدريد..

  Levante UD v Real Madrid CF - La LigaGetty Images Sport

    أنس لغراري.. "جو بلاك" الذي يُرافق بيريز كظله

    في البداية.. يجب التركيز على الاسم الذي ذكرته صحيفة "ماركا"؛ والذي يرغب فلورنتينو بيريز، في أن يكون خليفته على رأس مجلس إدارة العملاق الإسباني ريال مدريد.

    هذا الاسم ليس إلا الفرنسي الجنسية أنس لغراري، الذي وُلِد في الدار البيضاء المغربية عام 1984؛ حيث كان والده "المهندس الميداني"، صديقًا مقربًا من بيريز.

    وبعد وفاة والده.. قام بيريز بـ"تبني لغراري معنويًا"، حتى أصبح مستشاره الأول؛ بدرجة جعلت البعض يطلق عليه "جو بلاك"، الخاص برئيس الميرينجي.

    جو بلاك هو الشخصية التي جسدها الممثل الأمريكي الشهير براد بيت في فيلم "meet joe black"؛ حيث ظهر كـ"الموت في هيئة إنسان" إلى أحد رجال الأعمال، ليصبح ملازمًا له ويتعلم الكثير من الأشياء.

    وارتبط اسم لغراري ببيريز، في كثير من الملفات المهمة، سواء داخل ريال مدريد أو خارجه؛ وذلك على النحو التالي:

    * مهندس التمويل: هو العقل الذي صمم خطة تمويل ملعب "سانتياجو برنابيو" الجديد؛ بقروض تجاوزت المليار يورو، وبفوائد ثابتة.

    * رجل السوبر ليج: هو المؤسس الفعلي والشريك في شركة "A22"؛ التي كانت تدير مشروع دوري السوبر الأوروبي، بقيادة بيريز.

    * مستشار "ACS": هو المستشار الذي يُدير ملفات حساسة في شركة بيريز للمقاولات؛ حيث يتمتع بنفوذٍ قوي، خارج المستطيل الأخضر.

    ولذلك.. من الطبيعي أن يكون لغراري؛ هو مرشح بيريز لخلافته على عرش ريال مدريد، رغم علمه بوجود "عوائق" قد تمنعه من ذلك.

  Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "عوائق" تقف أمام خطة فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى "العوائق" التي تقف أمام خطة فلورنتينو بيريز؛ لتولي الفرنسي من أصول مغربية أنس لغراري، رئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد من بعده.

    ويُمكن تلخيص هذه العوائق، التي تمنع وصول لغراري لرئاسة الميرينجي في جانبين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جماهيريًا؛ حيث أنه محسوب على بيريز "المغضوب عليه"، كما أنه شريك في كثير من المشاريع الفاشلة مؤخرًا.

    * ثانيًا: قانونيًا؛ حيث تمنع لوائح ريال مدريد الحالية، من ترشح لغراري إلى رئاسة النادي.

    لوائح ريال مدريد الحالية، وتحديدًا المادة 40 من القانون الأساسي؛ تتطلب 3 شروط أساسية للترشح إلى رئاسة النادي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أن يكون إسباني الجنسية.

    * ثانيًا: مرور 20 سنة على عضوية النادي.

    * ثالثًا: عباءة مالية لتوفير "الضمانات الاقتصادية" المطلوبة.

    والشرطان الأول والثاني لا يتوفران لدى لغراري أساسًا؛ لذلك.. يحاول بيريز إدخال بعض التعديلات المهمة، على لوائح ريال مدريد.

    أهم هذه التعديلات، هي تحويل ريال مدريد إلى "شركة مساهمة"؛ مع إعطاء كل شخص يمتلك أسهم في النادي، الحق في الترشح للرئاسة.

    وإذا حدث ذلك؛ سيصبح من السهل على لغراري، الترشح إلى رئاسة مجلس إدارة ريال مدريد رسميًا.

  America Business Forum - Day 2Getty Images Entertainment

    قائمة المرشحين "المحتملين" لرئاسة ريال مدريد بقيادة نادال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب السؤال الآن: "ماذا لو لم ينجح فلورنتينو بيريز في خطته لتولي أنس لغراري رئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".

    هُنا.. سنكون أمام مجموعة من الأسماء التي تم تداولها، في أوقاتٍ سابقة، لإمكانية رئاسة ريال مدريد مستقبلًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ المرشح "الرمز" رافائيل نادال

    أسطورة التنس الإسباني المعتزل رافائيل نادال، يعشق ريال مدريد منذ الصغر؛ حيث أكد بعد انتهاء مسيرته كـ"لاعب"، أنه سيتفرغ لإدارة مشاريعه الخاصة ومتابعة الميرينجي.

    ويحظى نادال بإجماع من الجماهير المدريدية؛ كما أعرب قطاع كبير منهم، عن الرغبة في تولي أسطورة التنس المعتزل رئاسة النادي يومًا ما.

    وتتوفر جميع الشروط في نادال حاليًا "الجنسبة، العضوية والعباءة المالية"؛ إلا أن قلة خبرته الإدارية، قد تكون العائق الأكبر بالنسبة له.

    * 2/ المرشح "المؤسسي" خوسيه أنخيل سانشيز

    يُعد خوسيه أنخيل سانشيز بمثابة "الصندوق الأسود" للعملاق الإسباني؛ بحكم عمله كمير عام للنادي، مع إدارته العديد من الصفقات الكبيرة.

    ومن أهم الصفقات التي أدارها سانشيز؛ هي التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي صيف 2024، قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    المشكلة أن هذا الرجل، فضل طوال فترة عمله مع الريال؛ البقاء في الظل، وعدم الظهور علنًا أمام الرأي العام.

    3/ مرشحا "التكنوقراط" سانز وسانتاماريا

    فرانشيسكو جارسيا سانز هو إداري مُحنك للغاية؛ حيث انضم إلى مجلس فلورنتينو بيريز في ريال مدريد، بعد أن شغل منصب رئيس نادي فولفسبورج الألماني سابقًا.

    أما خوان سانتاماريا؛ فهو المدير التنفيذي لشركة "ACS" العقارية الخاصة ببيرز، ويُعد الامتداد الحقيقي للفكر الهندسي في نادي ريال مدريد.

  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    كلمة أخيرة.. أسماء جديدة قد تظهر في ريال مدريد قريبًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أننا أمام "احتمالين" بشأن خليفة فلورنتينو بيريز في رئاسة العملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: شخصيات محسوبة على بيريز.

    * ثانيًا: أسماء شابة لا تمتلك خبرة إدارية كبيرة.

    وبالطبع.. هذا التحليل بناء على بعض الأسماء، التي طُرِحت في الفترة الماضية؛ إلا أننا قد نشهد في الأسابيع والأشهر القادمة، ظهور وجوه جديدة مفاجئة.

    إلا أن الحقيقة المؤكدة؛ هي أن الرئيس القادم لريال مدريد - سواء قريبًا أو بعد السنوات -، سيجد نفسه أمام مهمة صعبة للغاية.

    مهمة رئيس الريال القادم؛ ستتمثل في إصلاح بعض أخطاء بيريز الأخيرة، إلى جانب الحفاظ على "ريادة" ريال مدريد.

    ويبقى علينا الانتظار الآن؛ لمعرفة هل سيتنحى فلورنتينو بيريز من منصبه، أم يستمر حتى نهاية ولايته في 2029.


