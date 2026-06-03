ويخوض بيريز، البالغ من العمر 79 عامًا، معركة حامية الوطيس على رئاسة النادي، في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء النادي للتصويت في أول انتخابات تنافسية تشهدها المؤسسة منذ عقدين.
"ساعات على إعلان أول صفقة كبرى" .. فلورنتينو بيريز يتسلح بالميركاتو لحشد التأييد قبل انتخابات ريال مدريد
بيريز يكشف نواياه من خلال تلميح كبير بشأن الانتقالات
في خطوة تعكس استراتيجيته "الجالاكتيكو" الطموحة تاريخياً، يستعد بيريز لإظهار القوة المالية لريال مدريد قبل نهاية الأسبوع. وفي حديثه إلىصحيفة "إل إسبانيول"، أكد بيريز أن صفقة انضمام مهمة إلى الفريق أصبحت وشيكة، وتأتي في توقيت مثالي للتأثير على الرأي العام قبل التصويت المقرر يوم الأحد.
وقال بيريز: "سأعلن هذا الخميس عن أول صفقة كبيرة لي للموسم المقبل. الجميع يعرف مشروعي الرياضي: الحصول على أفضل اللاعبين، ومواصلة الفوز".
بينما التزم بيريز الصمت بشأن هوية الوافد الجديد، ربطت التقارير النادي بشكل كبير بإبراهيما كوناتي.. المدافع حاليًا لاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول، ويُعتقد أن انتقاله إلى سانتياجو برنابيو وشيك، في حين يسعى النادي أيضًا إلى التعاقد مع دينزل دومفريس. من المتوقع أن يكون هذا الإعلان الأول من بين عدة تحديثات مهمة يقدمها الرئيس الحالي في سعيه لضمان ولاية أخرى على رأس النادي الإسباني العملاق.
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أول انتخابات تشهد منافسة منذ 20 عامًا
تمثل الانتخابات المقبلة لحظة تاريخية للنادي، حيث إنها المرة الأولى منذ عام 2006 التي يواجه فيها بيريز منافسًا رسميًا. وقد تم انتخاب بيريز دون منافس في الدورات الانتخابية الخمس الأخيرة، لكن رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي البالغ من العمر 37 عامًا ظهر كقوة مزعزعة. وقد بدأ ريكيلمي بالفعل في تقديم وعوده الخاصة، بما في ذلك تعيين أيقونة النادي راؤول جونزاليس مديرًا رياضيًا، والإعلان أن رودري لاعب مانشستر سيتي "هو النوع من اللاعبين الذين يجب أن يلعبوا لريال مدريد".
يستخدم بيريز، الذي قاد النادي من عام 2000 إلى 2006 ثم من عام 2009 حتى الآن، سجله الحافل في جلب مواهب عالمية إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة التحدي الشاب الذي يمثله ريكيلمي. يعتمد الرئيس على حقيقة أن وصول الأسماء الكبيرة لا يزال يلقى صدى أكبر لدى الأعضاء الذين سيقررون الاتجاه المستقبلي للنادي يوم الأحد.
المزيد من الأسماء الكبيرة ومدرب جديد في الطريق
وليس التعاقد هو القطعة الوحيدة من أحجية اللغز التي ينوي بيريز الكشف عنها قبل توجه الأعضاء إلى صناديق الاقتراع. فهناك أيضًا مسألة مهمة تتعلق بمنصب المدير الفني الشاغر، حيث تتزايد التكهنات حول احتمال عودة وجه مألوف إلى مقعد المدرب. ولم ينفِ بيريز التقارير التي تفيد بأن جوزيه مورينيو، الذي قاد النادي بين عامي 2010 و2013، قد وافق على العودة إلى البرنابيو.
وأضاف بيريز خلال المقابلة: "سأعلن قريبًا عن هوية المدرب الجديد لريال مدريد. سيكون لدينا المزيد من الأسماء قبل يوم الأحد، فلا تقلقوا".
من الواضح أن هذه التصريحات تهدف إلى إظهار أن بيريز لديه بالفعل خطة محددة للموسم المقبل، على عكس المشروع النظري الذي يقدمه منافسه.
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الصراع على ملكية الأندية وثرواتها
وإلى جانب الأمور الرياضية، طالت الانتخابات أيضًا الهيكل الأساسي للنادي. فقد أعرب ريكيلمي صراحةً عن معارضته لاقتراح بيريز ببيع 5% من أسهم النادي لمستثمر خارجي، مبررًا ذلك بأن هذا يهدد النموذج التقليدي للنادي المملوك للأعضاء. غير أن بيريز يصر على أن الخطة تهدف إلى إفادة المشجعين من خلال تحويل «الثروة العاطفية» إلى شيء ملموس يمكن توريثه عبر الأجيال.
وأكد بيريز قائلاً: "معي، سيظل ريال مدريد ملكاً لأعضائه دائماً. أريد أن يكون الأعضاء هم مالكو الثروة المالية [للنادي]. في الوقت الحالي، نحن مجرد مالكي ثروة عاطفية. أريد تعزيز هذا الرابط، وجعله يتجاوز الموت، بحيث يمكن أن يرث أطفالكم أو عائلتكم الثروة المالية. سنبحث عن طريقة للقيام بذلك، وسنناقشها، وسيتم التصويت عليها في استفتاء يشمل جميع الأعضاء".