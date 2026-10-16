فكّر كريم بنزيما في العودة بشكل عاطفي إلى ليون، نادي طفولته، بعد إنهاء عقده مع الهلال هذا الصيف. لكن وكيله السابق كريم الجزيري، كشف عن السبب الذي جعل هذه الخطوة الحلم مستحيلة التنفيذ في النهاية.
"فكر كثيرًا في الصفقة" .. وكيل بنزيما السابق يكشف عن "سبب سعودي" منعه من الانتقال لهذا الفريق!
تأجيل حلم الطفولة
فكّر بنزيما في العودة العاطفية إلى نادي ليون الذي نشأ فيه بعد إنهاء عقده مع الهلال في صيف هذا العام، ودرس النادي الفرنسي إمكانية التعاقد مع ابن أكاديميته السابق، وفقًا لما أكده المدير العام ماتيو لوي-جان.
وقد تدرّج المهاجم صاحب الـ38 عامًا في فئات ليون السنية قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في عام 2009. وكانت عودة مدوّية إلى نادي ضفاف الرون ستمنح مسيرته الحافلة فصلًا أخيرًا لا يمكن نسيانه.
ولكن التزامات تعاقدية معقّدة منعت إتمام أي اتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقد كشف وكيله السابق، الجزيري، الآن أسباب فشل هذه الصفقة.
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عقبة تعاقدية تحول دون العودة
وفي مقابلة مع RMC، أوضح الجزيري أن العودة ليست مطروحة على الطاولة، رغم أن بنزيما فكّر في الأمر لفترة طويلة. فالتزامات المهاجم الأوسع في السعودية جعلت مغادرة البلاد أمراً غير ممكن في النهاية.
وقال الجزيري: "كان من المستحيل عليه أن يعود هذا الصيف لأن لديه عقداً يربطه بالمملكة العربية السعودية". وأضاف: "لقد فكّر في العودة إلى ليون لفترة طويلة. إنها مدينته، وفريقه المفضل".
مسار مهني فريد
وسلّط الجزيري الضوء على مدى نُدرة المسار المهني الذي سلكه بنزيما بالمقارنة مع معايير كرة القدم الحديثة. فقبل انتقاله إلى السعودية في 2023، لم يكن المهاجم المخضرم قد مثّل سوى ناديين محترفين فقط.
وقد فرض بنزيما نفسه كمهاجم من الطراز العالمي مع ليون قبل أن يقضي 14 موسمًا حافلًا بالألقاب مع مدريد.
وأضاف الجزيري: "على خلاف لاعبين كثيرين، لم يعرف كريم سوى ناديين اثنين. من النادر جدًا اليوم أن تجد مسيرة بهذا الشكل".
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التركيز ينتقل بعد فرصة مهدرة
بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية واستبعاد احتمال الانتقال إلى ليون، لا يزال بنزيما بلا نادٍ. وبينما لم تتحقق العودة الحلم هذا الصيف، تبقى علاقة الفرنسي بنادي مدينته قوية كما كانت دائمًا. ولا شك أن الجماهير ستتابع عن كثب خطواته المقبلة في ظل اقتراب مسيرته الأسطورية من مراحلها الأخيرة.
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