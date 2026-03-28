"فكرة جنونية!" - لماذا لن يتمكن محمد صلاح من إتمام عودته المثيرة إلى روما
رابط يبعث على الحنين إلى الجيالوروسي
لا تزال العلاقة بين صلاح وروما قوية للغاية، بعد ما يقرب من عقد من الزمن على انتقاله من العاصمة الإيطالية إلى ميرسيسايد. خلال فترة لعبه مع الجيالوروسي التي استمرت عامين من 2015 إلى 2017، أصبح المهاجم أحد نجوم الجماهير وأثبت نفسه كأحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا. وبعد أن أصبح رحيله عن أنفيلد حقيقة واقعة، تشير التقارير في إنجلترا إلى أن روما من بين الخيارات التي يدرسها اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً. فكرة عودة صلاح إلى موطنه حيث بدأ صعوده العالمي هي حلم لكثير من مشجعي روما، لكن الانتقال من الرغبة العاطفية إلى عقد رسمي محفوف بالعقبات.
تشكيلة تكتيكية تحت قيادة غاسبيريني
من الناحية الرياضية البحتة، سيكون صلاح إضافة مثالية لتشكيلة جيان بييرو جاسبيريني التكتيكية. وعلى الرغم من وجود ماتياس سولي والمستقبل الغامض لباولو ديبالا، فإن ذكاء صلاح وسرعته الفائقة من شأنهما أن يمنحا هجوم روما ميزة قوية. وقد أشار جاسبيريني سابقًا إلى "لغة كرة القدم المشتركة" التي يتقاسمها لاعبوه المبدعون، ولا شك أن صلاح سيزدهر في مثل هذه البيئة.
العائق المالي في ملعب أوليمبيكو
في حين أثارت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية حماس جماهير روما، فإن الأرقام الاقتصادية ذات الصلة تشير إلى أن هذه الصفقة محكوم عليها بالفشل. ووفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فقد طبقت مجموعة فريدكين المالكة للنادي إطارًا ماليًا جديدًا صارمًا يهدف إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد للنادي. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية الجديدة في فرض سقف رواتب داخلي صارم يبلغ 4 ملايين يورو في الموسم الواحد لأي لاعب جديد. وعند مقارنة ذلك بأرباح صلاح الحالية في ليفربول، والتي تبلغ حوالي 20 مليون يورو إجمالي سنويًا، يصبح من المستحيل سد هذه "الفجوة الهائلة"، حيث وصفت "لا غازيتا" في النهاية أي محاولة لضم اللاعب المصري بأنها "فكرة مجنونة".
المنافسة من المملكة العربية السعودية ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS)
في حين تعاني روما من صعوبات مالية، يستعد المنافسون العالميون للانقضاض. وتشير التقارير إلى أن فريقي «الاتحاد» و«النصر» في الدوري السعودي للمحترفين مستعدان لمضاهاة راتب صلاح الحالي في ليفربول أو حتى تجاوزه. قد تدخل فرق من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في المعادلة أيضًا، حيث أبدى فريق سان دييغو FC، الذي انضم حديثًا إلى الدوري، اهتمامًا كبيرًا بجعل صلاح لاعبًا بارزًا في صفوفه. ورغم أن نمط الحياة في الولايات المتحدة جذاب، إلا أن المسافة التي تفصله عن وطنه مصر لا تزال تشكل عائقًا بالنسبة للاعب الذي لا يزال مرتبطًا بشدة بجذوره.