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فقد رخصته واكتشفوا كحوليات زائدة في دمه.. كالياري يصدر بيانًا لمساندة مالديني!
هدف الفوز يتبعه سقوط ميلان
عاش مالديني هذا الأسبوع الطبيعة المتقلبة لكرة القدم الاحترافية، إذ تحوّل من صانع للانتصار إلى محور تحقيق تجريه الشرطة في غضون ساعات قليلة. وكان لاعب الوسط الهجومي، المُعار حاليًا من أتالانتا، قد قاد كالياري إلى فوز حيوي بنتيجة 2-1 على ناديه الأم.
وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الأحد في ميلانو، حين اصطدمت سيارة مالديني من طراز بورش كاريرا 4 بمركبة أخرى. وأسفر الاصطدام عن إصابات طفيفة لستة أشخاص، بينهم اللاعب نفسه، الذي نُقل بعد ذلك إلى مستشفى محلي لإجراء فحوصات احترازية قبل أن يُغادره.
- Getty Images Sport
إيقاف الرخصة بعد اختبار إيجابي
عقب الحادث، تعيّن على لاعب خط الوسط الخضوع لفحوصات لتحديد مدى لياقته للقيادة. وأكّدت شرطة مدينة ميلانو لـBBC Sport أنّ التداعيات القانونية كانت فورية عقب نتائج فحص كشف الكحول في التنفّس. وقالت الشرطة: "خضع السيد مالديني لفحص كشف الكحول في التنفّس في مكان الحادث"، وأكّدت أنه "تمّت مصادرة رخصة قيادته إثر نتيجة إيجابية".
وأكّدت تقارير من مكان الحادث أنّ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تجاوز بشكل كبير الحدّ القانوني للكحول في إيطاليا البالغ 0,5 جرام لكل لتر. وسجّل فحص كشف الكحول الأولي نسبة كحول في الدم بلغت 0,91 جرام لكل لتر، فيما سجّلت قراءة ثانية 0,89 جرام لكل لتر، أي ما يقارب ضعف الحدّ المسموح به للسائقين في البلاد.
كالياري يُصدر ردًّا رسميًّا
وعلى الرغم من نتائج تحقيقات إدارة الشرطة المحلية، تحرّك كالياري سريعًا لدعم لاعبه الذي خاض ست مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم مسجلًا هدفين. وأصدر النادي بيانًا للرد على التكهنات الإعلامية المتزايدة حول اللياقة البدنية وسلوك أحد أبرز لاعبيه.
ومن الواضح أن النادي حريص على إبقاء نجمه الأساسي مركّزًا داخل الملعب في سعيه للبناء على انتصاره الأخير. وأكد بيان صادر عن الفريق أن مالديني «خضع لفحوصات سموم عقب التقارير الإعلامية الأخيرة»، وأن «جميع الفحوصات جاءت نتائجها سلبية». وأضاف كالياري أن صانع الألعاب سينضم إلى الفريق للتدريبات يوم الإثنين كالمعتاد استعدادًا لمبارياته المقبلة.
- Getty Images Sport
مواصلة إرث العائلة
يحمل مالديني واحداً من أثقل الألقاب العائلية في عالم كرة القدم، سائراً على خطى والده باولو وجده تشيزاري. يُعتبر كلا الجيلين الأكبر من عائلة مالديني من أيقونات اللعبة وأساطير ميلان، وقد حقق دانيال إنجازاً تاريخياً بأن أصبح الجيل الثالث من عائلته الذي يمثل إيطاليا عندما خاض أولى مبارياته في مباراة بدوري الأمم عام 2024. ومنذ ذلك الحين خاض ست مباريات دولية مع منتخب إيطاليا، وكانت آخر ظهور له في سبتمبر 2025.
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