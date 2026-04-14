Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League
علي رفعت

فعلوها مع الهلال.. قرار نهائي بالمنع يُغضب جماهير الاتحاد قبل مواجهة الوحدة!

لماذا غضبت الجماهير؟!

كشف الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد عن تطورات مفاجئة وصادمة لجماهير نادي الاتحاد قبل المواجهة المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد البرنامج أن الإدارة الاتحادية تلقت قرارًا رسميًّا بمنع اللوحة الجماهيرية المقررة للمباراة وهو الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع بين أنصار العميد لا سيما وأن هذا الموقف يأتي تكرارًا لما حدث مؤخرًا مع جماهير نادي الهلال.


  • سيناريو الهلال يتكرر مع الاتحاد


    يبدو أن القيود التنظيمية التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الأدوار الإقصائية أصبحت تشكل عائقًا أمام الإبداع الجماهيري في الملاعب السعودية.

    فبعد أن شهدت مباراة الهلال أمام السد منعًا مشابهًا جاء الدور على مدرج الاتحاد ليواجه المصير ذاته.

    وتعيش الجماهير الاتحادية حالة من التساؤل حول مسببات هذا المنع الذي يأتي في وقت يحتاج فيه الفريق إلى كامل الدعم المعنوي واللوجستي في المدرجات لتجاوز عقبة الفريق الإماراتي والعبور إلى الدور التالي.


  • غموض في أسباب الرفض


    أوضح الفراج أن النادي بذل جهودًا كبيرة لتجهيز دخلة جماهيرية تليق بالحدث إلا أن الجهات المنظمة كان لها رأي آخر.

    وأشار إلى أن التنسيق كان جاريًا منذ فترة طويلة لتجنب أي معوقات تنظيمية لكن الرد جاء مخيبًا للآمال في اللحظات الأخيرة دون تقديم مبررات واضحة ومقنعة لإدارة النادي أو المركز الإعلامي.

    وقال الفراج : "كشفت مصادر في نادي الاتحاد اليوم لنا، أن النادي قام بتجهيز تيفو خاصًّا لمباراة الوحدة الإماراتي لكن تفاجأ النادي بتلقي الرفض من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يفيد برفض التيفو من قِبل وزارة الرياضة، دون ذكر أي تفاصيل بمسببات الرفض".

    وأضاف : "هذا ما أفادونا به في نادي الاتحاد، وجدير بالذكر أن النادي تقدم بمقترح التيفو قبل عشرة أيام من المباراة، وفي حالة مثل هذه، فالإتحاد الآسيوي يقوم باتباع التعليمات المحلية فيما يخص تيفو الجماهير".

    وتابع الفراج حديثه : "الحقيقة طلبنا إن يتم الاطلاع على صورة للتيفو المقترح، يجوز هناك سبب، فمن المؤكد أنه هناك مبرر ما، غير معقول يكون الأمر بالمزاج".


  • دعوات للتركيز على الفوز الميداني


    رغم حالة الغضب الجماهيري إلا أن الأصوات العاقلة بدأت تنادي بضرورة تجاوز هذه الأزمة التنظيمية والتركيز على الهدف الأساسي وهو تحقيق الانتصار.

    ويرى مراقبون أن قوة الاتحاد تكمن في صوته وهتافه وليس فقط في اللوحات الفنية وأن المدرج الذهبي قادر على صناعة الفارق تحت أي ظرف.

    واختتم الفراج حديثه بالقول : "أنا أعتقد لو رأينا التيفو يمكن يجاوب على السؤال المطروح: لماذا هذا التيفو رُفض؟ عمومًا إن شاء الله يفوز الاتحاد بدعم جماهيره دون تيفو، لا نذهب لقضايا هامشية، أهم شيء الفريق يفوز".


  • موسم الاتحاد


    يحتل فريق الاتحاد حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة.

    وتعكس هذه الأرقام تراجعًا كبيرًا في نتائج الفريق الذي بات يبتعد بفارق شاسع عن مراكز الصدارة التي يتنافس عليها النصر والهلال والأهلي.

    كما انتهى مشوار نادي الاتحاد في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عند محطة الدور نصف النهائي عقب الهزيمة أمام نادي الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

    وبات طموح الجماهير الاتحادية منحصرًا في الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة وتحسين المركز الحالي ومحاولة المنافسة على مقعد آسيوي للموسم القادم بعد أن تلاشت آمال الحفاظ على اللقب أو حتى المنافسة الجادة على المراكز الثلاثة الأولى في ظل نزيف النقاط المتواصل الذي عانى منه الفريق طوال الجولات الماضية.



