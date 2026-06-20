فضلك على مبابي وفينيسيوس.. دي لا فوينتي يختار خوليان ألفاريز لدعم منتخب إسبانيا!

لم يتردد المدرب الإسباني أبدًا في التعبير عن تفضيلاته التكتيكية، لكن اعترافه الأخير بشأن مهاجم أتلتيكو مدريد أحدث ضجة كبيرة في أوساط كرة القدم العالمية. خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع محطة «كوبي»، سُئل المدرب عن النجم العالمي الذي يود أكثر من غيره تجنيسه أو التعاقد معه للانضمام إلى المنتخب الإسباني. ودون تردد، أشار إلى ألفاريز.

وأوضح مدرب «لا روخا» أن ملامح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هي بالضبط ما يبحث عنه في المهاجم العصري، مشيرًا إلى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في النظام الهجومي الذي يقوده حاليًا لاعبون من أمثال ميكيل أويارزابال. وقال المدرب: «أعتقد أنه لاعب رائع. لم أكن مخطئًا عندما صوتت لصالحه في ذلك الوقت. من وجهة نظري، سيتناسب خوليان تمامًا مع الفريق؛ سيكون لاعبًا مهمًا للغاية".