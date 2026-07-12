فضائح كأس العالم 2026 لم تنته بعد .. نجم الأرجنتين يفلت من "طرد واضح" أمام سويسرا لتتيسر مشاركته في نصف النهائي

المنتخبان الأرجنتيني والسويسري التقيا فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن دور ربع نهائي كأس العالم 2026، في لقاء امتد للأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

ونجح راقصو التانجو في حسم اللقاء لصالحهم بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصعدوا لمواجهة إنجلترا التي أقصت النرويج من البطولة، في نصف النهائي.

هدف سويسرا الوحيد سجله دان ندوي في الدقيقة 67 مدركًا التعادل بعدما افتتح أليكسيس ماك أليستر التهديف في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

أما ثنائية فوز الأرجنتين فأحرزها خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 112 و1+120 بالأشواط الإضافية.



