هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Kessie Al AhliGetty
Gianluca Minchiotti

ترجمه

بعد فشل صفقة كيسييه .. يوفنتوس يستهدف نجم النصر السابق

انتقالات
يوفنتوس
فرانك كيسييه
يوسف فوفانا
مارسيلو بروزوفيتش

بعد توقف المفاوضات بشأن اللاعب الإيفواري، يتعيّن على إدارة يوفنتوس البحث عن لاعب وسط آخر.

ما لم تحدث مفاجآت مدوية، تبدو حتى اليوم غير مرجّحة، فإن المفاوضات بين يوفنتوس وفرانك كيسيه انتهت دون التوصل إلى أي نتيجة.

لاعب وسط ميلان السابق، الذي بات حرًّا بعد انتهاء ارتباطه مع الأهلي، لم يقبل بالمبلغ الذي عرضه يوفنتوس؛ فالراتب، وقبل كل شيء المكافآت، غير كافيين بحسب رأي اللاعب الإيفواري ومحيطه. وعمليًّا، على إدارة يوفنتوس أن تبدأ من الصفر في مطاردة لاعب الوسط الذي يريده لوتشانو سباليتي لمنح المزيد من الخبرة والجودة لخط وسط يوفنتوس. وقبل ثلاثة أيام من انتهاء سوق الانتقالات (تدق الصافرة الأخيرة يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً)، فإن إيجاد بديل لكيسيه ليس مهمة سهلة بالنسبة إلى يوفنتوس.


وبالنظر إلى صعوبة بدء مفاوضات مع أي نادٍ من أجل لاعب وسط مهم، من حيث التكاليف والتوقيت، وبالتالي استبعاد هذا الفرض، تبقى أمام يوفنتوس ثلاثة مخارج: حل داخلي، أو شراء لاعب فائض عن الحاجة (ربما لاعب خارج قائمة) من فريق آخر، أو التعاقد مع لاعب حر بحسب "كالتشيو ميركاتو".

  • دوجلاس لويز وكوبمينرز

    الفرضية الأولى، تلك الداخلية، تقود إلى لاعبيْن: دوجلاس لويز وتون كوبمينرز، ليتناوبا مع مانويل لوكاتيلي وخفرين تورام، عند عودته إلى الجاهزية، مع ويستون ماكيني كخيار متعدد المهام مفيد.

    أما فيما يخص دوجلاس لويز، فإن سباليتي يؤمن به وقد أبدى رأياً مؤيداً لبقائه. إن عدم قدوم لاعب كبير (كيسيه أو من في مكانته) من شأنه أن يزيد من دقائق لعب البرازيلي ومسؤولياته. الأمر نفسه، تقريباً، ينطبق على كوبمينرز: فالهولندي، القادم من موسمين سلبيين، كان طوال الصيف معروضاً في سوق الانتقالات، لكن دون أن يظهر حل مواتٍ، سواء له أو للنادي. ومن دون قدوم لاعب وسط جديد، ومع رحيل ميريتي، ستُفتح أمام الهولندي فرصة ثالثة ليثبت أخيراً أنه على مستوى يوفنتوس.


    • إعلان

  • فوفانا

    وبخصوص العناصر الفائضة عن الحاجة، فإن الاسم الأول هو يوسف فوفانا، الخارج حاليًا عن حسابات ميلان.

    ويمكن للفرنسي أن يسدّ ذلك الفراغ في تشكيلة يوفنتوس، ربما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. كما يتطلع ميلان إلى العناصر الفائضة لدى يوفنتوس: حلم أموريم هو لاعب من طراز نيكو جونزاليز، لكنه يرغب في قلب دفاع.

    وفي هذا الاتجاه، بحسب توتوسبورت فإنه ليس من المستبعد أن يعقد الناديان صفقة تبادلية في الساعات الأخيرة من الميركاتو.


  • بروزوفيتش

    وأخيرًا هناك اللاعبون الأحرار، وفي مقدمتهم يبرز بشكل خاص مارسيلو بروزوفيتش، الكرواتي لاعب إنتر السابق، مواليد 1992، والذي أصبح حرًا بعد تجربة استمرت ثلاث سنوات مع النصر. في منتصف أغسطس، حاول وكلاؤه إقامة علاقات مع المدير التنفيذي كارنيفالي، عارضين اللاعب على يوفنتوس. وفي منتصف أغسطس لم يتحقق أي شيء من ذلك، لأن يوفنتوس كان يسعى بقوة للتعاقد مع كيسيه.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
بارما crest
بارما
بارما