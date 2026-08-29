بعد فشل صفقة كيسييه .. يوفنتوس يستهدف نجم النصر السابق

ما لم تحدث مفاجآت مدوية، تبدو حتى اليوم غير مرجّحة، فإن المفاوضات بين يوفنتوس وفرانك كيسيه انتهت دون التوصل إلى أي نتيجة.

لاعب وسط ميلان السابق، الذي بات حرًّا بعد انتهاء ارتباطه مع الأهلي، لم يقبل بالمبلغ الذي عرضه يوفنتوس؛ فالراتب، وقبل كل شيء المكافآت، غير كافيين بحسب رأي اللاعب الإيفواري ومحيطه. وعمليًّا، على إدارة يوفنتوس أن تبدأ من الصفر في مطاردة لاعب الوسط الذي يريده لوتشانو سباليتي لمنح المزيد من الخبرة والجودة لخط وسط يوفنتوس. وقبل ثلاثة أيام من انتهاء سوق الانتقالات (تدق الصافرة الأخيرة يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً)، فإن إيجاد بديل لكيسيه ليس مهمة سهلة بالنسبة إلى يوفنتوس.





وبالنظر إلى صعوبة بدء مفاوضات مع أي نادٍ من أجل لاعب وسط مهم، من حيث التكاليف والتوقيت، وبالتالي استبعاد هذا الفرض، تبقى أمام يوفنتوس ثلاثة مخارج: حل داخلي، أو شراء لاعب فائض عن الحاجة (ربما لاعب خارج قائمة) من فريق آخر، أو التعاقد مع لاعب حر بحسب "كالتشيو ميركاتو".