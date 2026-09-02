كواليس "فسخ عقد" كريم بنزيما.. وحقيقة "خلافاته" مع إدارة الهلال

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.
وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.
ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.