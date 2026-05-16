"فزت معه بكل شيء".. فليك يودع ليفاندوفسكي ويكشف كواليس رحيله عن برشلونة
فليك يشيد بـ "محترف حقيقي"
في حديثه قبل مواجهة برشلونة في الليجا أمام ريال بيتيس، تطرق فليك إلى الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف في إسبانيا. وأعرب المدرب الألماني، الذي سبق له تدريب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، عن إعجابه الكبير بإسهامات المهاجم في مسيرته الشخصية وكذلك مع النادي الكتالوني.
وقال فليك للصحفيين: "لقد سارت المحادثة بشكل جيد. تحدث مع الفريق وودعهم. لقد كانت فترة رائعة. أخبرته أنني فزت بكل الألقاب معه، وهي تسعة ألقاب في المجموع. لقد كان العمل معه امتيازًا؛ إنه محترف حقيقي. هو نموذج يُحتذى به، ويعتني بنفسه جيدًا، ولهذا السبب يلعب بهذا المستوى. الآن هو يريد التغيير، ويرغب في الانتقال. هذا أمر جيد له وللنادي. إنه شخص رائع ولاعب استثنائي".
مهمة مُنجزة للقناص البولندي
ويمثل قرار ليفاندوفسكي نهاية حقبة غزيرة بالأهداف شهدت قدومه من ألمانيا في عام 2022 مقابل 50 مليون يورو. ولجأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد رحيله، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن مهمته قد اكتملت بعد حصده سبعة ألقاب خلال سنواته الأربع في إسبانيا، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الليجا وثلاثة كؤوس سوبر إسباني.
وكان موسمه الأول مؤثرًا بشكل خاص، حيث حصد جائزة "البيتشيتشي" ليقود البارسا إلى اللقب المحلي، لكن تأثيره امتد لأبعد من ذلك بكثير. كما لعب المهاجم دورًا محوريًا في فوز النادي بالثلاثية المحلية لموسم 2024-2025، حيث هز الشباك 42 مرة في ذلك الموسم الاستثنائي ليرسخ إرثه كحجر زاوية في هجوم البلوجرانا.
وأكد فليك مجددًا أن القرار كان متبادلاً ويحظى باحترام الإدارة في الكامب نو، مضيفًا: "تم اتخاذ القرار بهذه الطريقة. لم نأخذ بعين الاعتبار احتمالات أخرى، ونحن نحترم هذا القرار".
وأفادت التقارير بأن المهاجم قد ألقى بالفعل خطاب وداع عاطفي لزملائه في مقر التدريبات، في الوقت الذي يستعد فيه لظهوره الأخير في الملعب.
تعويض شخصية أسطورية
مع تسجيله 119 هدفًا في 191 مباراة، مما يضعه في المركز الرابع عشر في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، فإن إيجاد خليفة للبولندي الحاسم لن يكون مهمة سهلة لإدارة برشلونة. واعترف فليك بأن قسم الكشافة في النادي يتطلع بالفعل نحو المستقبل، على الرغم من إقراره بصعوبة عملية البحث قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح فليك: "من الواضح أنه ليس من السهل العثور على شخص من طينة روبرت. إنه محترف رائع وشخص استثنائي. سنفتقده، لكننا بحاجة إلى تجديد الهيكل العام للفريق". وأشار كذلك إلى أن النادي يمتلك الوقت الكافي للبحث عن بديل، قائلًا: "لدينا الوقت لملء مكانه. إنه يستحق وداعًا لائقًا. سيلعب أساسيًا لأنه يستحق ذلك. سنبحث في السوق، لدينا الوقت الكافي".
إرث من العمل الجاد والقيادة
وبعيدًا عن الأهداف، كان فليك حريصًا على تسليط الضوء على القوة الذهنية والصفات القيادية التي جلبها ليفاندوفسكي إلى غرفة الملابس. وبصفته لاعبًا مخضرمًا، فقد ساعد في توجيه جيل أصغر من نجوم برشلونة خلال فترة انتقالية وصعوبات مالية مر بها النادي.
واختتم فليك حديثه قائلًا: "إنه نموذج رائع يُحتذى به. يقدم كل ما لديه. لقد كان العمل معه ورؤية مدى اجتهاده في العمل امتيازًا كبيرًا. لقد كان دائمًا متواجدًا في الأوقات الصعبة".
وفي حين أبدت أندية الدوري الأمريكي للمحترفين اهتمامًا به، تشير التقارير إلى أن عملاق الدوري السعودي للمحترفين، نادي الهلال، قد قدم بالفعل عرضًا رسميًا للمهاجم المخضرم، حيث يبدي النادي العاصمي استعداده لدفع راتب يقارب 90 مليون يورو في الموسم الواحد.