FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Yosua Arya و محمد سعيد

"سأذهب بدراجتي لإحضاره إلى مانشستر يونايتد" .. ستام يعرض خدمة خاصة لخطف لاعب برشلونة "المثالي"!

فرينكي دي يونج
برشلونة
مدافع يونايتد المخضرم يختار "صمام أمان" جديد لكاريك

دعا النجم الهولندي ياب ستام، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إدارة الشياطين الحمر إلى التحرك الجاد من أجل التعاقد مع لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج، مؤكّدًا أنه مستعد لركوب دراجته بنفسه والذهاب إلى كتالونيا لإحضار اللاعب إلى أولد ترافورد.

كما شدّد المدافع المخضرم على أن التعاقد مع ميكي فان دي فين مدافع توتنهام، سيكون خطوة مهمة لتعزيز خط دفاع الفريق، في رسالة واضحة إلى المدرب مايكل كاريك بضرورة تدعيم الصفوف بلاعبين قادرين على إحداث الفارق.

  • دي يونج التعاقد المثالي لمانشستر

    يعتقد ستام، أن مواطنه فرينكي دي يونج سيكون بمثابة "صفقة مثالية" لمانشتستر يونايتد، وأنه يمتلك المقاومات الكاملة لمناسبة طريقة لعب مايكل كاريك، مدرب الفريق الحالي.

    كما أشار ستام إلى تعزيزات خط الدفاع باعتبارها أولوية أخرى، مشيرًا إلى مدافع توتنهام فان دي فين باعتباره لاعبًا قادرًا على التألق على أعلى المستويات.

    ستام يفسر الخيار المناسب لليونايتد

    وفي حديثه إلى موقع «ComeOn»، قال ستام إن اللاعب الدولي الهولندي يتمتع بالصفات المطلوبة لمساعدة مانشستر يونايتد على السيطرة على المباريات، حتى أنه مازح بأنه مستعد بالسفر شخصيًا إلى إسبانيا لضمان إتمام الصفقة.

    وأوضح قائلاً: "أعتقد أن فرينكي دي يونج سيكون اللاعب المثالي لمانشستر يونايتد لمساعدتهم لأنه بارع جدًا في التعامل مع الكرة، ربما يمكننا مناقشة لياقته البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز".

    وأضاف: "إذا تحدثنا عن المواجهات الفردية أو التصدّي والجانب البدني، فمن الواضح أنه ليس الأضخم، لكنه لاعب ممتاز. وأعتقد أنه بالنظر إلى مايكل كاريك وطريقة لعبه، فإنه يريد أيضاً لاعبين قادرين على التحكم في المباراة بالكرة عند أقدامهم ويكونون مسيطرين للغاية. عندها لن تكون هناك حاجة للدفاع كثيرًا".

    وتابع ستام: "لكن فرينكي، نعم، إنه لاعب من الطراز العالمي. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الموجودين، وهو مرتاح جدًا مع الكرة، خاصةً في اللعب من الخلف والتحكم في ذلك ومساعدة الفريق على التقدم والوصول إلى الثلث الأخير لتسجيل الأهداف. لذا، إذا أتيحت الفرصة لمانشستر يونايتد، سأساعدهم. سأذهب بدراجتي إلى برشلونة وأحضره إلى مانشستر يونايتد، لا مشكلة في ذلك".

  • فان دي فين مرشح لاتخاذ خطوة كبيرة

    كما يعتقد ستام أن فان دي فين يتمتع بالصفات اللازمة للنجاح في نادٍ أكبر، مؤكدًا أن المدافع الهولندي يمكن أن ينسجم مع العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وأضاف: "ميكي جاهز للارتقاء بمستواه. أعتقد أنه يجيد التكيف مع مستويات معينة. وكلما ارتقى إلى مستوى أعلى، يصبح لاعباً أفضل".

    وأردف ستام: "من المحتمل أن ينتقل ميكي إلى أحد الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل ليفربول، لكنه قد ينتقل أيضًا إلى مانشستر يونايتد، لأنه سيكون لاعبًا رائعًا لليونايتد. فهو قادر على اللعب كظهير أيسر، ويمكنه اللعب كقلب دفاع".

    وختم: "أعتقد أن وجود هذا النوع من اللاعبين في تشكيلتك أمر مثالي للمدرب عند اتخاذ القرارات، كما أنه يمنحك الثقة أثناء المباراة، فعندما يتجاوزك الخصم أو يمرر الكرة فوق الدفاع، يكون لديك لاعبون قادرون على الدفاع عن تلك المساحة الكبيرة."

    التغييرات المتوقعة في قائمة يونايتد

    من المتوقع أن ينطلق "الشياطين الحمر" إلى سوق الانتقالات هذا الصيف لإجراء تعديلات جذرية على تشكيلة الفريق. ومن المؤكد أن كاسيميرو سيغادر النادي في صفقة انتقال مجانية، في حين لا يزال مستقبل مانويل أوجارتي مع النادي غير مؤكد.

    وقد ارتبطت عدة أسماء بنادي مانشستر يونايتد، حيث أفادت التقارير أن كارلوس باليبا لاعب برايتون قد اتفق على الشروط الشخصية.

    وبالإضافة إلى خط الوسط، يُعتقد أن خط الدفاع يمثل مصدر قلق للنادي، الذي فقد العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات هذا الموسم.