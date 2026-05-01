فريق وحيد قد يعيده إلى التدريب .. كلوب يرفض ريال مدريد
مدريد وكلوب يسيران في مسارات مختلفة
يتجه كلوب وريال مدريد في اتجاهين مختلفين مع بدء العملاق الإسباني البحث عن مدرب رئيسي جديد. ورغم التقدير الكبير للألماني، إلا أنه ليس مرشحاً لشغل المنصب الشاغر في سانتياجو برنابيو.
ووفقاً لصحيفة «آس»، فإن إدارة النادي تقيّم ملفات مرشحين آخرين لتولي قيادة الفريق الأول، مما يضع حداً فعلياً لموجة الشائعات التي انتشرت في العاصمة بشأن احتمال انتقال المدرب البالغ من العمر 58 عاماً.
أدت الحاجة الملحة لإيجاد خليفة لألفارو أربيلوا - الذي تولى المنصب خلفاً لخافي ألونسو في يناير لكنه عانى من صعوبة في تحقيق النتائج - إلى انتشار أسماء عديدة مرتبطة بالمنصب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العديد من هؤلاء المرشحين لم يتم مناقشتهم رسمياً أبداً. في بعض الحالات، ورد أن الوسطاء يستخدمون اسم ريال مدريد لإثارة الاهتمام بعملائهم في أماكن أخرى، بينما يتبع النادي عملية توظيف أكثر حذراً.
إعجاب قديم العهد لكنه لم يتحقق
تعد العلاقة بين ريال مدريد وكلوب موضوعًا متكررًا يعود تاريخه إلى 14 عامًا. وقد بدأت هذه العلاقة في عام 2012 عندما فاجأ فريقه بوروسيا دورتموند عالم كرة القدم في دوري أبطال أوروبا. ومنذ ذلك الحين، ظهر اسم كلوب على السطح تقريبًا في كل مرة ظهرت فيها وظيفة شاغرة في البرنابيو. وعلى الرغم من هذا التقدير المتبادل، لم يتحرك النادي قط للتعاقد معه خلال فترات الانتقال المختلفة التي مر بها.
تُظهر التجارب السابقة أن "البلانكوس" مستعدون للتحلي بالصبر أثناء البحث عن مدرب، كما اتضح من عودة كارلو أنشيلوتي في عام 2021. ويُقال إن الإدارة الحالية تتبع نهجاً متأنياً مماثلاً، حيث تركز على مدرب يلبي الاحتياجات التكتيكية الفورية للفريق. ولا يتناسب كلوب، الذي يستمتع حالياً بفترة راحة بعيداً عن الملاعب، مع المواصفات المحددة التي أعطتها الإدارة الأولوية للموسم 2026-2027.
لا يزال الحلم الألماني هو الأولوية
ووفقًا للتقارير نفسها، فإن الهدف المهني الأسمى لكلوب هو تولي تدريب المنتخب الألماني. ورغم احترامه العميق لجوليان ناجلسمان - الذي مدد عقده مع الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى عام 2028 - يُنظر إلى كلوب على نطاق واسع باعتباره الخلف الطبيعي للمنصب في حال أصبح شاغرًا بعد كأس العالم 2026. وحتى ذلك الحين، يظل ملتزمًا تمامًا بمهامه كرئيس عالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول.
منذ استقالته من ليفربول في عام 2024، تلقى كلوب عروضاً من العديد من الأندية الكبرى، لكنه ظل مصراً على حاجته إلى الراحة من روتين العمل اليومي. وقد تحدث مراراً وتكراراً عن "الإجهاد الذهني" الذي تسببه متطلبات إدارة الأندية على أعلى مستوى. بالنسبة لكلوب، تكمن جاذبية منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في وتيرته المختلفة وفرصة قيادة بلده على الساحة الدولية.
القرار النهائي لم يصدر بعد
من المتوقع أن يضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة على اختياره للمدرب الجديد خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم الدوري الإسباني من نهايته. ومن المرجح أن يظل أربيلوا على رأس الفريق خلال المباريات الأخيرة قبل الإعلان عن التعيين الجديد قبل العطلة الصيفية. ويحرص النادي على تعيين مدرب جديد قبل انطلاق كأس العالم 2026 للمساعدة في التخطيط لانتقالات الصيف.
في غضون ذلك، سيواصل كلوب الإشراف على مشروع ريد بول لكرة القدم، والذي يتضمن متابعة تقدم أندية مثل آر بي لايبزيج وسالزبورج. ومن المتوقع أن تستمر إجازته من التدريب حتى نهاية موسم 2025-2026 على الأقل.