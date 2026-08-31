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علي رفعت

فريق من كوكب زحل ولماذا غادرت ليفربول وعلى سلوت دفع الثمن.. ردود أفعال غاضبة على خسارة صلاح الجديدة مع طرابزون سبور!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
آميد سبورتيف ضد طرابزون سبور
آميد سبورتيف
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز

نتيجة محبطة جديدة لصلاح في تركيا!

أشعلت الخسارة المفاجئة التي تلقاها طرابزون سبور ضد آميد سبور في الدوري موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المتابعين بين توجيه اللوم إلى المنظومة الفنية وانتقاد أداء بعض النجوم، بينما ذهب قطاع للوم محمد صلاح على الانضمام لهم، وسط تساؤلات حادة حول مدى جدوى القرارات الفنية الأخيرة وتأثيرها المباشر على النتائج.


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الدوري التركي الممتاز
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قاسم باشا
قاسم باشا
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آميد سبورتيف
آميد سبورتيف
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
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جنتشلربيرليجي
جنتشلربيرليجي