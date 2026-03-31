فريق منافس لإنجلترا في كأس العالم يُقيل مدربه الرئيسي قبل 10 أسابيع فقط من انطلاق البطولة

ورغم أن الهزيمة أمام ألمانيا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إلا أن فترة ولاية أدو الثانية عانت من تقلب الأداء والنتائج السيئة. فخلال هذه الفترة، لم يحقق سوى ثماني انتصارات من أصل 22 مباراة، وتكبد تسع هزائم.

وكتبت الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيانه الرسمي: "قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) إنهاء تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال (النجوم السوداء)، أوتو أدو، على أن يسري القرار فوراً."

"يود الاتحاد أن يشكر أوتو أدو بصدق على مساهمته في الفريق ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. سيعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن التوجيه الفني الجديد للـ"بلاك ستارز" في الوقت المناسب."