Getty Images Sport
ترجمه
فريق منافس لإنجلترا في كأس العالم يُقيل مدربه الرئيسي قبل 10 أسابيع فقط من انطلاق البطولة
غانا تتخذ إجراءات صارمة عقب الهزيمة أمام ألمانيا
اتخذ الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) خطوة جذرية بإقالة أدو بعد ساعات قليلة من الهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في شتوتغارت. وعلى الرغم من ظهور بوادر تحسن خلال المباراة الودية، سارع الاتحاد الغاني إلى إنهاء الفترة الثانية للمدرب البالغ من العمر 50 عامًا على رأس الفريق. ويعد التوقيت حساسًا بشكل خاص نظرًا لقرب موعد البطولة في أمريكا الشمالية. من المقرر أن تبدأ "النجوم السوداء" مشوارها في كأس العالم بمواجهة بنما في أقل من ثلاثة أشهر، لكنها ستخوض هذه المباراة تحت قيادة جديدة، حيث يبحث الاتحاد عن مدرب رئيسي جديد.
- Getty Images Sport
سلسلة النتائج السيئة تجبر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على اتخاذ إجراء
ورغم أن الهزيمة أمام ألمانيا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، إلا أن فترة ولاية أدو الثانية عانت من تقلب الأداء والنتائج السيئة. فخلال هذه الفترة، لم يحقق سوى ثماني انتصارات من أصل 22 مباراة، وتكبد تسع هزائم.
وكتبت الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيانه الرسمي: "قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) إنهاء تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال (النجوم السوداء)، أوتو أدو، على أن يسري القرار فوراً."
"يود الاتحاد أن يشكر أوتو أدو بصدق على مساهمته في الفريق ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية. سيعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن التوجيه الفني الجديد للـ"بلاك ستارز" في الوقت المناسب."
أدو يظل متحديًا في المؤتمر الصحفي الأخير
قبل أن يتم إبلاغه بفصله من منصبه خلال اجتماع عُقد عقب المباراة، تحدث أدو إلى وسائل الإعلام حول التقدم الذي أحرزه فريقه. وكان عبد الفتاحو، لاعب ليستر سيتي، قد نجح في تعديل النتيجة مؤقتًا أمام ألمانيا، ورأى المدرب أن الأداء كان أفضل مقارنة بالهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق مؤخرًا بنتيجة 5-1 أمام النمسا.
وقال أدو: "لقد تحسنا كثيراً إذا قارنا هذه المباراة بالمباراة ضد النمسا. تعلمنا الكثير، ومن الجيد دائماً بالنسبة لنا أن نكتسب هذا النوع من الخبرات. على الرغم من خسارتنا، فإننا نستفيد من كل شيء. بالنسبة لنا، كان من الجيد جداً مواجهة هذا المستوى من الجودة".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
أصبح العثور على بديل هو الهدف الأساسي لغانا الآن، في ظل استعدادها لموسم صيفي حافل بالمباريات المهمة. ولن يتوفر للمدرب الجديد سوى القليل من الوقت للتأقلم، حيث من المقرر إقامة مباريات ودية حاسمة قبل البطولة ضد المكسيك وويلز في أواخر مايو وأوائل يونيو، بهدف تعزيز التماسك بين اللاعبين.
الاختبار الحقيقي ينتظر غانا في 23 يونيو، عندما تواجه إنجلترا بقيادة توماس توخيل في فوكسبورو، ماساتشوستس. في ظل معاناتها الحالية من تراجع المستوى بعد أربع هزائم في آخر خمس مباريات، يجب على "النجوم السوداء" إيجاد الاستقرار بسرعة إذا أرادت تجاوز مرحلة المجموعات التي تضم أيضاً كرواتيا، التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018.