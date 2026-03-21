بالنسبة لأسطورة الهجوم الفرنسي تييري هنري، يُعد نادي برشلونة مرشحًا قويًا للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقد أثارت نتيجة 7-2 التي حققها الفريق على نيوكاسل يونايتد في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع إعجاب اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا بشدة، وهو مقتنع بأن المنافسين يشعرون بنفس الشعور.
"فريق لا يُصدق": تييري هنري لديه فريق مفضل جديد في دوري أبطال أوروبا
في قناة CBS Sports، أشاد هنري بـ"ليلة ستدخل التاريخ". وقال: "تهانينا، برشلونة. بدأت أوروبا تشعر بالخطر. عندما يكون فريق في مثل هذه الحالة، فلا شيء مضمون. لم يكن هذا مجرد انتصار، بل كان زلزالاً عالمياً".
ما أثار إعجاب هنري بشكل خاص هو الطريقة التي لعب بها برشلونة الشوط الثاني بعد تقدمه المتعثر 3-2 في الشوط الأول. "يا لها من شوط ثانٍ!"، تساءل المهاجم السابق للبلوغرانا: "كان ذلك تحولاً كاملاً، لعبت الفريق بشخصية مختلفة. كان ذلك برشلونة الحقيقي. إذا أرادوا، يمكنهم فعل أي شيء. إنها فريق لا يصدق."
أحس هنري، عند رؤية الهجوم المذهل الذي قاده لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وزملاؤهم، وكأنه يعود إلى فريق الأحلام الأسطوري الذي قاده يوهان كرويف في أوائل التسعينيات، وشعر بالشفقة على منافسه نيوكاسل: "لقد انهار نيوكاسل أمام هذا الهجوم الساحق. عندما يلعب برشلونة بهذه الطريقة، يكاد يكون من المستحيل إيقافه."
برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
إن إشادة هنري جديرة بالملاحظة، فقد انتقد أسلوب لعب برشلونة عدة مرات هذا الموسم، وكان قد توقع في الخريف الماضي أن الفوز باللقب لن يكون ممكناً مرة أخرى بسبب الفلسفة المجازفة ونقاط الضعف الدفاعية. وقال بعد الهزيمة 1-2 على أرضه أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات: «لا يمكن اللعب بخط دفاعي متقدم إلى هذا الحد في دوري أبطال أوروبا، آسف».
يترقب برشلونة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ فوزه في المباراة النهائية في برلين عام 2015 ضد يوفنتوس. في الموسم الماضي، خسر فريق المدرب هانسي فليك في نصف النهائي أمام إنتر ميلان (3-3، 3-4 بعد الوقت الإضافي) بعد مباراتين مثيرتين.
وفي المباراة التالية، سيواجه برشلونة منافسه في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد. وإذا تمكن البلوغرانا من تجاوز هذه العقبة في ربع النهائي، فسيواجه في نصف النهائي الفائز في المواجهة بين أرسنال وسبورتينغ لشبونة.
مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان ليفربول نادي برشلونة أتلتيكو مدريد سبورتينغ لشبونة نادي أرسنال