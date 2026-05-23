فريق سعودي وثنائي إنجليزي .. نابولي يرد على العروض من أجل ماكتوميناي

على الرغم من الاهتمام الكبير من جانب إنجلترا والدوري السعودي، فقد أغلق نابولي الباب تمامًا أمام أي احتمال لرحيل سكوت ماكتوميناي في الصيف.

وبالفعل، رفض «البارتينوبي» عروضًا من فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونادٍ سعودي كانوا حريصين على اختبار عزمهم، وفقًا لصحيفة«توتوسبورت».

أثبت لاعب مانشستر يونايتد السابق أنه مفاجأة سارة في الدوري الإيطالي، وتعتبره إدارة النادي ركيزة أساسية لمشاريعها المستقبلية. ورغم ظهور تقارير تشير إلى احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن النادي الإيطالي العملاق لا ينوي السماح لمكتوميناي بالرحيل بعد عامين فقط من وصوله.



