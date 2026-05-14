فرنسا و"الانتحار المتكامل" في كأس العالم 2010.. دومينيك يكشف معاركه ضد "المعتوه أنيلكا والمغرور هنري والمتوحد الضعيف"!

صحيفة "ليكيب" الفرنسية روت تفاصيل القصة التي وقعت بمدينة كنيسنا، حيث قالت إن منتخب الديوك قرر "بالإجماع" الإضراب عن التدريب خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وذلك احتجاجًا على طرد أنيلكا من الفريق بعد ما حدث أمام المكسيك.
اللاعبون رفضوا التدرب تحت قيادة دومينيك اعتراضًا على ما حدث لزميلهم، ونشروا بيانًا عبر باتريس إيفرا، بعدما رفضوا مغادرة حافلة الفريق للتدرب بمدينة كنيسنا.
الأمر أحدث ضجة واسعة في الكرة الفرنسية، وكانت هناك تدخلات سياسية لتدارك الأمر، كما حدثت بعض الاستقالات داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتم تعيين ديدييه ديشان خلفًا لدومينيك بعد المونديال.
توقف حافلة المنتخب الفرنسي وقتها خلال عملية الإضراب، للاعتراض على قرارت المدرب، في معسكر شهد الكثير من الفوضى والخلافات والصراعات الداخلية، وصفته نتفليكس بـ"رمز لأكبر إخفاق في تاريخ الرياضة الفرنسية".
وهنا تمت الاستعانة بشهادة دومينيك نفسه، الذي وافق على التحدث لنتفليكس، والكشف عن روايته الشخصية لما جرى في مونديال جنوب إفريقيا!
وقال دومينيك:"تييري هنري وُلد في 17 أغسطس، لاعب إضافي في المنتخب الفرنسي، يا له من شخص أناني".
وأما عن يوان جوركوف:"يا له من أحمق، في البداية كان يعاني من توحد خفيف، والآن أصبح أحمق".
وواصل هجومه على لاعبيه السابقين:"ويليام جالاس دائمًا في حالة مزاجية سيئة، لم أعد أطيقه، أنيلكا مر بجانبي دون أن ينظر لي، يا له من معتوه هو الآخر".