Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
أحمد فرهود

من انتقام فرنسا إلى مواطن كريستيانو رونالدو.. عندما ركز الأرجنتينيين على "نظرية المؤامرة" أكثر من عبث منتخبهم!

فقرات ومقالات
الأرجنتين
مصر
البرتغال
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين ضد سويسرا
سويسرا
كأس العالم

جدل الأرجنتين لا يتوقف في بطولة كأس العالم 2026..

يبدو أن منتخب الأرجنتين و"نظرية المؤامرة"، أصبحا وجهين لعملة واحدة؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

نعم.. في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم؛ بات من المستحيل ذكر اسم الأرجنتين إلا ومعه "نظرية المؤامرة"، سواء لمساعدة المنتخب الوطني أو القضاء عليه.

والبعض يرى أن هُناك مساعدات تُقدّم للمنتخب الأرجنتيني، من أجل عيون الأسطورة ليونيل ميسي تحديدًا؛ بينما عشاق التانجو يزعمون بوجود "مؤامرة"، لحرمان البولجا وزملائه من التتويج بكأس العالم - للمرة الثانية تواليًا -.

وحقق منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم 2022، التي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها - لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط -؛ بعدما فاز على فرنسا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة منتخب الأرجنتين مع "نظرية المؤامرة"، في بطولة كأس العالم 2026..

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    مصر البداية.. حكم فرنسي يُشعل مزاعم "المؤامرة" ضد الأرجنتين

    عشاق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كل مكان، اشتعلوا غضبًا قبل مواجهة مصر؛ وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا

    سبب هذا الغضب؛ هو اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم الفرنسي فرانسو ليتكسير، لإدارة مواجهة الأرجنتين ومصر.

    وأعرب عشاق الأرجنتين عن استغرابهم من اختيار حكم فرنسي بالذات، لتلك المواجهة المصيرية؛ خاصة أن هُناك "توترات" بين البلدين، منذ بطولة كأس العالم 2022.

    وكما ذكرنا.. منتخب الأرجنتين توِّج بلقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية؛ حيث صاحب ذلك مزاعم بأن البطولة كانت مُجهزة لكتيبة التانجو، من أجل الأسطورة ليونيل ميسي.

    لذا اعتقد الأرجنتينيون خاصة وعشاق هذا المنتخب الكبير عامة؛ أن تعيين حكم فرنسي لمباراة إقصائية طرفها التانجو، قد يصاحبه "مؤامرة" للانتقام من ميسي وزملائه.

    المثير في الأمر أن الآية انعكست، بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة مصر والأرجنتين، التي قادها ليتكسير؛ وذلك على النحو التالي:

    * المصريون: يرون أنهم تعرضوا لـ"مؤامرة" من خلال أخطاء ليتكسير التحكيمية؛ بسبب رغبة "فيفا" باستمرار ميسي والأرجنتين في كأس العالم، لتحقيق مكاسب تسويقية.

    * الأرجنتينيون: يدافعون عن نزاهة انتصار منتخبهم؛ مع تأكيدات مستمرة على أن قرارات الحكم الفرنسي الذي أدار المباراة، كانت صحيحة 100%.

    وشهدت قمة مصر والأرجنتين جدلًا تحكيميًا واسعًا؛ حيث يعتقد أبناء الفراعنة أن ليتكسير حرم منتخبهم من "ركلة جزاء"، في لعبة ارتدت لهدف ثالث للمنتخب الأرجنتيني.

    وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخُره (0-2) ضد مصر، إلى الفوز بثلاثية في الدقائق الأخيرة؛ ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، ضاربًا موعدًا مع سويسرا.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    قمة سويسرا.. مواطن كريستيانو رونالدو "يرعب" الأرجنتينيين

    رغم أن نظرية "المؤامرة" سقطت، في المواجهة ضد مصر؛ إلا أن الأرجنتينيين قاموا بإحيائها من جديد، قبل القمة المرتقبة ضد سويسرا.

    نعم.. الأرجنتينيون أحيوا نظرية "المؤامرة" مجددًا؛ وذلك بعد الكشف عن هوية الطاقم التحكيمي لمواجهة سويسرا، في ربع نهائي كأس العالم 2026.

    وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد مباراة الأرجنتين وسويسرا في ربع نهائي المونديال؛ إلى طاقم تحكيم برتغالي، بقيادة جواو بينهيرو.

    وأخذ عشاق المنتخب الأرجنتيني والأسطورة ليونيل ميسي، يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي - خاصة منصة "إكس" -، عن أن "المؤامرة" ضد التانجو أصبحت واضحة للغاية الآن؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تعيين طاقم تحكيم برتغالي بالذات؛ لمباراة طرفها المنتخب الأرجنتيني.

    * ثانيًا: منافس الأرجنتين في هذه المواجهة هو منتخب سويسرا؛ حيث جنسية رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.

    ويعتقد الأرجنتينيون دائمًا، أن البرتغاليين يحاربون منتخب بلادهم؛ بسبب الحساسية التاريخية بين أسطورتهم ميسي، وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو.

    ولا يمتلك رونالدو أي لقب في بطولة كأس العالم، طوال تاريخه في عالم الساحرة المستديرة؛ بينما توِّج ميسي بنسخة 2022، وقد يكرر الأمر مجددًا في 2026.

    وبالتالي.. يعتقد البعض أن البرتغاليين سيفعلون أي شيء؛ من أجل عدم رؤية ميسي يرفع كأس العالم مجددًا، لأنها ستكون بمثابة الضربة القاضية لرونالدو.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    مونديال 2026.. عندما تجاهل الأرجنتينيين "عبث منتخبهم"!

    المهم من كل ما ذكرناه سابقًا؛ هو أن عشاق منتخب الأرجنتين أصبحوا يركزون على "نظرية المؤامرة"، أكثر من التحدث عن عيوب الفريق نفسه.

    ومنذ بداية بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ أظهر المنتخب الأرجنتيني عيوبًا خطيرة للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضعف الخط الخلفي، والاعتماد على لاعبين منتهين.

    * ثانيًا: المساحات الكبيرة في خط الوسط، وضعف الضغط المتقدم.

    * ثالثًا: غياب معظم المهاجمين عن مستواهم، والاعتماد الكلي على الأسطورة ليونيل ميسي.

    وحقًا.. إذا تم إزاحة ميسي من قائمة الأرجنتين الحالية، في بطولة كأس العالم 2026؛ فإن الفريق كان مرشحًا لعدم تجاوز "المجموعات"، أو دور الـ32.

    ويحمل ميسي المنتخب الأرجنتيني على كتفيه، سواء في التسجيل وصناعة الفرص أو التحرك فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ عكس نسخة "قطر 2022"، والذي تألق فيها أيضًا.

    في كأس العالم 2022؛ كان بجوار ميسي لاعبين أصحاب حلول على الأقل، مثل أنخيل دي ماريا و"أفضل نسخة" من المهاجم خوليان ألفاريز.

    أي أنه من العبث ترك هذه العيوب كلها؛ والتركيز على "نظرية المؤامرة"، التي بدأت من مباراة مصر ووصلت إلى مواجهة سويسرا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Argentina Fans 2022Getty Images

    كلمة أخيرة.. متعة الأرجنتين أصبحت "خارج أرضية الملعب"

    الخلاصة من كل ما ذكرناه، في السطور الماضية من تقريرنا؛ هي أن إثارة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، تحوّلت من كونها فنية إلى جماهيرية وإعلامية.

    وتقتصر متعة الأرجنتين الفنية، على الأسطورة ليونيل ميسي فقط لا غير؛ بينما كل التركيز على إثارة من نوع آخر، وهي:

    * أولًا: روعة الجماهير الأرجنتينية في مدرجات ملاعب بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: نظرية "المؤامرة" المشتعلة حاليًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي.

    هذا كله هو من أعطى زخمًا للأرجنتين في النسخة المونديالية الحالية؛ فبدون متعة ميسي أو إثارة الجماهير وجدل "المؤامرة"، كان تواجد التانجو مثل عدمه.

    وسيكون من المعجزة أن نُشاهد الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، بهذا المستوى السيئ؛ حيث أمام المنتخب عقبة سويسرا في ربع النهائي، ثم الفائز من إنجلترا والنرويج في المربع الذهبي - حال التأهُل -.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ من أجل مشاهدة ما ستسفر عنه الأيام العشرة الأخيرة، من النسخة المونديالية الحالية.

كأس العالم
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
سويسرا crest
سويسرا
سويسرا