من انتقام فرنسا إلى مواطن كريستيانو رونالدو.. عندما ركز الأرجنتينيين على "نظرية المؤامرة" أكثر من عبث منتخبهم!

عشاق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كل مكان، اشتعلوا غضبًا قبل مواجهة مصر؛ وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا

سبب هذا الغضب؛ هو اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحكم الفرنسي فرانسو ليتكسير، لإدارة مواجهة الأرجنتين ومصر.

وأعرب عشاق الأرجنتين عن استغرابهم من اختيار حكم فرنسي بالذات، لتلك المواجهة المصيرية؛ خاصة أن هُناك "توترات" بين البلدين، منذ بطولة كأس العالم 2022.

وكما ذكرنا.. منتخب الأرجنتين توِّج بلقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية؛ حيث صاحب ذلك مزاعم بأن البطولة كانت مُجهزة لكتيبة التانجو، من أجل الأسطورة ليونيل ميسي.

لذا اعتقد الأرجنتينيون خاصة وعشاق هذا المنتخب الكبير عامة؛ أن تعيين حكم فرنسي لمباراة إقصائية طرفها التانجو، قد يصاحبه "مؤامرة" للانتقام من ميسي وزملائه.

المثير في الأمر أن الآية انعكست، بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة مصر والأرجنتين، التي قادها ليتكسير؛ وذلك على النحو التالي:

* المصريون: يرون أنهم تعرضوا لـ"مؤامرة" من خلال أخطاء ليتكسير التحكيمية؛ بسبب رغبة "فيفا" باستمرار ميسي والأرجنتين في كأس العالم، لتحقيق مكاسب تسويقية.

* الأرجنتينيون: يدافعون عن نزاهة انتصار منتخبهم؛ مع تأكيدات مستمرة على أن قرارات الحكم الفرنسي الذي أدار المباراة، كانت صحيحة 100%.

وشهدت قمة مصر والأرجنتين جدلًا تحكيميًا واسعًا؛ حيث يعتقد أبناء الفراعنة أن ليتكسير حرم منتخبهم من "ركلة جزاء"، في لعبة ارتدت لهدف ثالث للمنتخب الأرجنتيني.

وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخُره (0-2) ضد مصر، إلى الفوز بثلاثية في الدقائق الأخيرة؛ ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، ضاربًا موعدًا مع سويسرا.