Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
France World Cup GFXGetty/GOAL
علي سمير

فرنسا والسنغال | خطة "البلاي ستيشن" ستدمر ديشان .. انتصار يخفي وجه الديوك القبيح وإليكم هدية لليفربول!

فقرات ومقالات
كأس العالم
فرنسا
فرنسا ضد السنغال
السنغال
ديدييه ديشامب
عثمان ديمبيلي
كيليان مبابي
ديزيري دوي
أدريان رابيو
مايكل أوليسي

هذا ليس الفريق المرعب الذي وعدونا به على مواقع التواصل الاجتماعي

لا تصدق الضجة، فرنسا ليست خارقة ويمكن إحراجها ببعض الجهد والتفكير، خاصة وأن مدربها هو ديدييه ديشان، الذي عانى من أجل اقتناص الفوز على حساب السنغال، في افتتاح مشاركات الديوك بكأس العالم 2026.

الطريق كان ممهدًا من أجل مفاجأة صاعقة، مثل التي حدثت في مونديال 2002 في كوريا واليابان، عندما انتصر أسود التيرانجا على فرنسا بهدف دون رد، ولكن الديوك استفاقوا من غفوتهم للانتصار بنتيجة 3/1.

وجهان ظهرت بهم فرنسا الليلة، الأول كان شاحبًا مثل أرضية ملعب ميتلايف المستضيف للمباراة، والثاني كان أكثر بريقًا وساعد الفريق على النجاة من مفاجأة مدوية مثلما فعلت مصر والسعودية وكاب فيردي.

كالعادة، وعندما يستعد الجميع للهجوم عليه بسبب نقص مردوده الدفاعي، يظهر كيليان مبابي للرد على الجميع بلغة الأهداف، ليفتتح التسجيل لصالح فرنسا في الدقيقة 66، عندما كانت الأمور تتجه نحو إحدى صدمات المونديال غير المتوقعة.

وبعدها أضاف برادلي باركولا الثاني من صناعة أدريان رابيو، ليتمكن إبراهيم مبايي من تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقبل النهاية بلحظات.

الكل اعتقد أن الأمور انتهت، ولكن مبابي ظهر ليسجل أحد أجمل أهداف مونديال 2026 إن لم يكن أجملهم على الإطلاق، لتنتهي المباراة 3/1!

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    البلاي ستيشن لن يفيد

    وفقًا للغة السوشيال ميديا، فبالتأكيد فرنسا هي المرشح الأول والثاني والثالث للفوز بكأس العالم، لأنها تمتلك عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي وديزيري دوي ومايكل أوليسي وباردلي باركولا .. وراجع قائمة الديوك من فضلك لحصر الأسماء الهجومية المرعبة لأننا اكتفينا بهذا القدر.

    ولكن في الحقيقة، وعلى أرض الواقع، كرة القدم لا تعترف بكل ذلك، ديدييه ديشان اعتمد نظرية "البلاي ستيشن"، عندما تدخل لاختيار أفضل اللاعبين من ناحية السرعة والقدرة على المراوغة ودقة التسديد وقوته وإنهاء الفرص بشكل عام.

    ولذلك، من الطبيعي أن يتم اختيار ديزيري دوي بجوار عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وكيليان مبابي، لنشاهد أحد أسوأ أشواط فرنسا في كأس العالم منذ سنوات، فريق باهت لا يوجد به أي تناغم أو تجانس، مجموعة مميزة من اللاعبين، كل منهم جيد لنفسه فقط وليس للفريق.

    السنغال كان يمكنها التسجيل في الشوط الأول، لولا أن الحظ عاند نيكولاس جاكسون مهاجم أسود التيرانجا، عندما مر من خلف جول كوندي وسدد كرة ارتطمت بالقائم وظهر الحارس دون أن تدخل المرمى.

    إسماعيلا سار حصل على فرصة أخرى في نهاية الشوط، ولكنه لم يوفق بها، ليذهب الفريقان إلى نفق الملعب وسط عدة تساؤلات، هل نرى مفاجأة جديدة؟ كيف لفرنسا أن تظهر بهذا العجز الهجومي رغم كمية المواهب الجبارة؟

    وعلى جانب آخر كان يجلس ديدييه ديشان، نادمًا على الطريقة التي بدأ بها المباراة، والتوليفة التي لم تنجح في اختراق دفاعات السنغال والهيمنة على الأمور بالشكل الكافي.


    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    هجوم فيراري ولكن

    المنتخب الفرنسي يمتلك العديد من الخيارات المميزة في خط الهجوم، ولكن بالنظر إلى خط الوسط، سنجد أن الفريق بحاجة إلى لاعب من نوعية أنطوان جريزمان الذي اعتزل دوليًا وترك بلاده دون اللاعب الذي يجيد الربط بين الهجوم وخط الوسط.

    كانت هناك لقطة ببداية الشوط الثاني لخصت حال فرنسا تمامًا، مايكل أوليسي امتلك الكرة في مكان خطير ومرر الكرة لكيليان مبابي، والأخير لم يفهمه ولم يستطع الربط معه بالطريقة الصحيحة.

    ظهرت لنا وقتها حاجة الديوك للاعب رقم 10، يمكنه صناعة الفرق للمجموعة المرعبة في الخط الأمامي، ومن حسن حظ ديشان، أن مهارة مبابي منحت فريقه الأفضلية بهدف في الدقيقة 66.

    جريزمان خاصة نسخة 2016 وأيضًا 2018، كانت ستخرج أفضل ما عند هذا الفريق، وستفجر كل ما لديه من قدرات مميزة، دون الحاجة إلى سيناريوهات درامية مثلما حدث اليوم.

    اللاعب الوحيد الذي يمتلك صفات جريزمان ليس ديمبيلي الذي لعب بمركز صانع الألعاب اليوم، ولا دوي ولا أوليسي، بل هو ريان شرقي، الذي دخل في الدقيقة 87، مما يعكس عدم ثقة المدرب الفرنسي به.

    ديشان صاحب عقلية متحفظة، وبعيدًا عن مقاطع "يوتيوب" واللقطات الفنية المبهرة لشرقي، فهو ليس اللاعب المنضبط تكتيكيًا المناسب لمدرب الديوك الحالي، ويحتاج للكثير من العمل للتواجد بمثل هذه المنظومة.


  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    ليفربول .. هل تشاهدون باركولا؟

    لو كنت مديرًا رياضيًا في ليفربول، وتحتاج إلى أجنحة جديدة للفريق لتعويض محمد صلاح ومن قبله لويس دياز الذي غادر في صيف 2025، فمن الطبيعي أن تشاهد فرنسا وأن تفرك يديك لاختيار فريستك.

    أي شخص عاقل في أنفيلد سيتفادى تمامًا التفكير في مايكل أوليسي، بايرن ميونخ بالمرصاد ولن يسمح للاعب بالرحيل، وكذلك باريس سان جيرمان يعتبر ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي لا يمكن المساس بهما، إذن من يتبقى لنا؟

    برادلي باركولا، اللاعب الذي بعث له باريس برسالة واضحة : إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف؟!

    الجناح الفرنسي ليس مثل ديمبيلي أو خفيتشا كفاراتسخيليا وأقل بقليل من دوي، لكنه يمتلك قدرات فنية مميزة تتيح له النجاح في ليفربول وفي الدوري الإنجليزي بشكل عام.

    الطريقة التي هرب بها باركولا من كاليدو كوليبالي، ورشاقته في استخدام جسده في المرور وتسجيل الهدف الثاني لفرنسا، يؤكد لنا أن هذا اللاعب من الطراز الرفيع، وإن كان بحاجة إلى المزيد من التطور.

    حقيقة أن باريس لا يعتبره أساسيًا ولا يمانع رحيله، لا تعني أن باركولا لا يمكنه النجاح مع ليفربول أو آرسنال أو أي من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته هذا الصيف.

    مباراة اليوم كان هدية لليفربول، إليكم باركولا الذي دخل في الدقيقة 80 بدلًا من ديمبيلي ليسجل هدف الاطمئنان للديوك بعد نزوله بهدفين من تمريرة متقنة لزميله أدريان رابيو.

    وبالحديث عن رابيو، نعم إنه ليس أكثر اللاعبين شعبية في المنتخب الفرنسي، ولكن هل نظرت إلى أول كلمات هذا التقرير؟ الضجة لا يجب أن تكون معيارك الوحيد، رابيو الذي يلعب حاليًا لميلان كان أحد أفضل من دوي وديمبيلي ولعب دور جريزمان بشكل جزئي، لكنك لن تتحدث عنه عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي!

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    فزت .. ولكن لا تنخدع يا ديشان

    الشيطان يكمن في التفاصيل .. لعله العنوان الأبرز لأي مشجع لفرنسا سينخدع بهذا الفوز، الذي لم يكن ليحدث لولا المهارة الفردية من أوليسي التي منحت مبابي فرصة تسجيل الهدف الأول.

    الديوك وقتها كانوا يعانون من مجاراة السنغال في التحولات، ولو امتلك أسود التيرانجا جودة أفضل في الإنهاء سواء من نيكولاس جاكسون أو غيره، لاختلف السيناريو كثيرًا.

    فرنسا أفلتت من اللحاق بمصير إسبانيا وبلجيكا وهولندا والبرازيل، وذلك لأن السنغال لم تستطع معاقبتها على الطريقة التي دخلت بها المباراة، قبل أن يتحول كل شيء في الدقيقة 65 بهدف مبابي الأول.

    الأمور تحسنت بعد هدف باركولا والتسديدة الخارقة لمبابي التي ساعده في دخولها التمركز الخاطىء للحارس إدوارد ميندي، ولكن هذا لا يعني أن فرنسا ستكون بأمان فيما تبقى من البطولة بعد مستوى الليلة.

    ديشان سيكون أمامه الكثير من العمل، أولًا مع خط الدفاع لمقاومة التحولات، وتطوير تعامل جول كوندي وتيو هيرنانديز في المواقف الدفاعية، حيث لم يظهر أي منهما بالشكل المطلوب اليوم وتركا مساحات كثيفة خلفهما.


    وأيضًا العثور على طريقة للربط بين الوسط والهجوم بمرونة وسلاسة، من أجل استغلال المهارات الفردية الكثيفة للفريق في الخط الأمامي.

كأس العالم
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
العراق crest
العراق
العراق
كأس العالم
النرويج crest
النرويج
النرويج
السنغال crest
السنغال
السنغال