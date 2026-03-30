لوكاس هيرنانديز لم يخطئ يا ديشان .. منتخبا فرنسا مرشحان للقب كأس العالم!

"فرنسا أقوى هجوم في كأس العالم؟ هل قال لوكاس ذلك؟ سأتحدث معه فورًا"، كانت تلك كلمات الناخب الوطني الفرنسي ديديه ديشان تعليقًا على تصريحات لاعبه لوكاس هيرنانديز عقب انتصار ودي ثان للديوك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحضيرًا للمونديال الأمريكي بعد سبعين يومًا.
كلمات لوكاس كانت ردًا على سؤال بخصوص ترشيح بلاده كالفريق الأوفر حظًا في كأس العالم المقبلة لتحقيق اللقب، رأي يتفق معه عديد النقاد والمحللين والمتابعين، ليرد مدافع بي إس جي: "من الحارس إلى الهجوم، نملك فريقًا رائعًا واستثنائيًا، أفضل هجوم بالعالم؟ أتفق مع هذا الرأي"
كلمات لوكاس فسرها مدربه في نطاق الثقة الزائدة وربما التعالي في فترة مهمة للإعداد والتجهيز للمحفل العالمي، ولكن لغة الميدان يا سيد ديشان تقول إن فريقك حقًا هو المرشح الأبرز وما فعلته ضد البرازيل وكولومبيا أكبر دليل.