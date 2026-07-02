لم يخضع لـ"جدل التبغ" ولا تؤثر ضغوطات ريال مدريد عليه!.. مايكل أوليسي يفضح ضعف خوليان ألفاريز أمام العالم

بينما تنفجر العواصم الأوروبية بصفقات المليارات، وتتحوّل ردهات الفنادق في أمريكا الشمالية إلى قاعات مفاوضات مفتوحة؛ يقف النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسي، في بؤرة الإعصار.

نعم.. أوليسي وجد نفسه في بطولة كأس العالم 2026؛ محاصرًا بين ضغوطات ربط اسمه بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وصورة التبغ التي أثارت جدلًا واسعًا للغاية.

ورغم ذلك؛ جلس النجم الفرنسي الشاب "هادئًا" في معسكره، مع نثر سحره في مباريات كأس العالم 2026.

هدوء أوليسي البالغ من العمر 24 سنة، وسط ضغوطات ريال مدريد وجدل التبغ؛ فضح "الهشاشة الذهنية" لبعض النجوم، الذين لا يقدّمون أفضل مستوياتهم وسط الأزمات.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أبدع مايكل أوليسي في بطولة كأس العالم 2026، وسط الضغوطات..