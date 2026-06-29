"مررت بأيام صعبة ومصلحة فرنسا تطلبت مغادرتي للمعسكر" .. ديدييه ديشان يتحدث عن وفاة والدته

في حديثه قبيل مباراة فرنسا ضد السويد في دور الـ32 من كأس العالم 2026، كشف ديشان عن عمق حزنه إثر وفاة والدته. واضطر مدرب الديوك إلى مغادرة معسكر المنتخب في الولايات المتحدة مؤقتًا للعودة إلى فرنسا، مما أدى إلى غيابه عن المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات لتسوية شؤون عائلية خلال فترة صعبة للغاية.

واعترف ديشان في حديثه إلى قناة M6: "كيف حالي؟ أنا بخير. من الواضح أنني مررت بأيام صعبة شعرت خلالها بحزن شديد. لكن من أجل سلامتي الشخصية ومصلحة المنتخب الفرنسي، كان عليّ أن أغادر. وبعد ذلك، قاموا بما كان ضرورياً".