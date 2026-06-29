وقد أخذ هذا المدرب الأسطوري إجازة قصيرة من الفريق ليكون بجانب عائلته، قبل أن يعود سريعًا لقيادة «البلوز» في مباريات الأدوار الإقصائية.
"مررت بأيام صعبة ومصلحة فرنسا تطلبت مغادرتي للمعسكر" .. ديدييه ديشان يتحدث عن وفاة والدته
ديشان يتحدث بصراحة عن مأساة شخصية
في حديثه قبيل مباراة فرنسا ضد السويد في دور الـ32 من كأس العالم 2026، كشف ديشان عن عمق حزنه إثر وفاة والدته. واضطر مدرب الديوك إلى مغادرة معسكر المنتخب في الولايات المتحدة مؤقتًا للعودة إلى فرنسا، مما أدى إلى غيابه عن المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات لتسوية شؤون عائلية خلال فترة صعبة للغاية.
واعترف ديشان في حديثه إلى قناة M6: "كيف حالي؟ أنا بخير. من الواضح أنني مررت بأيام صعبة شعرت خلالها بحزن شديد. لكن من أجل سلامتي الشخصية ومصلحة المنتخب الفرنسي، كان عليّ أن أغادر. وبعد ذلك، قاموا بما كان ضرورياً".
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البحث عن الراحة في مقاعد البدلاء
على الرغم من الخسارة الشخصية الفادحة، اختار ديشان إعادة تركيزه على مهامه المهنية. وهو يعتقد أن صعوبات حملة كأس العالم والاستعدادات المكثفة المطلوبة لمراحل خروج المغلوب قد وفرت له التشتيت اللازم بينما يتعامل مع حزنه.
وتابع المدرب البالغ من العمر 57 عامًا: «منذ عودتي، انخرطت مجددًا في التحضيرات لمباراة السويد. من الجيد أن أشغل ذهني بشيء ما». وقد قوبلت عودته بترحاب كبير من اللاعبين، الذين أبدوا دعمهم الكامل لمدربهم الذي يخدم الفريق منذ فترة طويلة.
سجل مثالي في مرحلة المجموعات في غياب المدرب
أثناء غياب ديشان، حرص طاقمه الفني ولاعبوه على عدم انخفاض مستوى الأداء. وحقق «المنتخب الأزرق» فوزًا على النرويج بنتيجة 4-1 ليحافظ على سجله المثالي في المجموعة الأولى، وهو إنجاز أسعد المدرب في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة الضغوط الكبيرة في الجولات الأخيرة من البطولة.
وأوضح ديشان: "كان هدفنا هو احتلال المركز الأول. تحقيق هذا الفوز برصيد تسع نقاط، حتى لو لم يمنحنا ذلك أي مكافأة إضافية، هو أمر لم نفعله من قبل".
وأضاف: "الفوز بالمباريات أمر جيد دائماً. لقد تحقق الهدف الأول".
وقد سمح الفوز على النرويج لفرنسا بالوصول إلى دور الـ32 بأقصى قدر من الزخم.
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آخر ظهور لديشان مع المنتخب الفرنسي
يتمتع ديشان بمسيرة تدريبية متميزة للغاية مع المنتخب الفرنسي منذ توليه دفة قيادة «البلوز» في عام 2012. وطوال فترة توليه المنصب التي استمرت لفترة طويلة، أشرف هذا المدرب البالغ من العمر 57 عامًا على 182 مباراة دولية، محققًا 119 فوزًا و32 تعادلًا، بينما تعرض لـ31 هزيمة فقط.
وبعد أن قاد فرنسا إلى الفوز بكأس العالم عام 2018 ووصل بها إلى نهائي بطولة 2022 قبل أن تخسر بشكل درامي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، فإن ديشان مصمم بشدة على تتويج نهاية مسيرته الدولية بلقب آخر في كأس العالم، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي رسمياً الشهر المقبل.