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Didier Deschamps Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

"لا تنسوا ديشان" .. أسطورة فرنسا يهاجم "ضجة زيدان" واستخدامه للتقليل من بطل العالم!

زين الدين زيدان
فرنسا
ديدييه ديشامب

حالة من التعاطف تجاه مدرب الديوك السابق

قرر روبرت بيريس الدفاع عن مدرب فرنسا السابق ديدييه ديشان في أعقاب البداية المثيرة للإعجاب التي قدمها زين الدين زيدان في قيادة المنتخب الفرنسي.

وأصر جناح آرسنال السابق على أن الإنجازات التاريخية التي حققها ديشان وعلى رأسها كأس العالم 2018، يجب ألا تُنسى وسط الإشادة المبكرة بخليفته.

  • زيدان يستهل مشواره بشكل مشرق مع فرنسا

    زيدان يعيش بداية رائعة مع منتخب فرنسا، إذ لا يزال دون أي هزيمة في مبارياته الأربع الأولى محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا. وقد استقبل الجماهير في ملعب "ستاد دو فرانس" هذه الأيقونة بحرارة، مرددين اسمه خلال العروض الممتعة التي قُدّمت على أرض الملعب.

    ومع ذلك، يشعر زميله الدولي السابق بيريس بأنه مُلزم بالدفاع عن المدرب السابق ديشان. ويرى بيريس أن الانتقادات الموجهة مؤخرًا إلى الفرنسي أصبحت غير عادلة في ظل الإشادة الكبيرة بالحقبة الجديدة لزيدان.

  • France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia FinalGetty Images Sport

    بيريس يوضح الحقيقة

    وفي حديثه خلال حفل تكريمه الأخير في مدينة ميتز، شدّد أسطورة فرنسا على أنّ الجمهور يجب ألا يتغاضى عمّا حققه ديشامب خلال فترة توليه الطويلة. وأكّد نجم أرسنال السابق أنّ ديشامب لعب دورًا محوريًا في ترسيخ المكانة النخبوية الحالية للمنتخب.

    وقال بيريس بحسب ما نقل عنه موقع Foot01: «نحن نتحدث عن زيدان، أحد أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على الإطلاق. وقد أثبت الآن نفسه مدربًا، بعدما فاز بعدة ألقاب مع ريال مدريد.

    ومع ذلك، يجب ألا ننسى ما حققه ديدييه ديشان طوال تلك السنوات. إذًا، هذا يمثل فصلًا جديدًا. كرة القدم ممتعة للغاية. اللاعبون رائعون، وهو أمرٌ أعتقد أنّ الجميع رآه ولاحظه».

  • إرث بناه أساطير 1998

    كان ديشان قد بنى سمعته سابقًا كمدرب معروف بتحقيق الانتصارات، رغم أن أسلوبه البراغماتي كان يتعرض أحيانًا للانتقاد مقارنة بالكرة الانسيابية التي تُقدَّم الآن تحت قيادة زيدان.

    وأبرز بيريس كيف ساعد الفائزون المتعاقبون بكأس العالم 1998 في إعادة بناء المنتخب الوطني من القاع عقب خروجه من الدور الأول في كأس العالم 2010.

    وأشار بيريس قائلًا: «لدينا مدرب رائع حقًا. لكن النقطة المهمة هي أنه سواء كان زيزو أو ديدييه أو لولو [لوران بلان]، فإن رؤية أحد أبناء جيل 1998 يصبح مدربًا لفرنسا تُسعدنا جميعًا».

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  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    الانطلاق نحو حقبة جديدة

    مع امتلاك فرنسا الآن عمقاً مذهلاً في التشكيلة ومواهب من الطراز العالمي، تمثّل مرحلة الانتقال تحت قيادة زيدان فصلاً مثيراً جديداً للمنتخب الوطني. ويواصل المنتخب بناء زخمه فيما يتطلّع إلى الحفاظ على موقعه في قمة كرة القدم الدولية.