رغم صدارة فرنسا: مبابي كاد يفسد عودة زيدان للديار أمام تركيا .. صفة لم يذكرها في نجم ليفربول و"حظ سعيد" يا نجم إنتر!

في معقل بوردو، حيث كانت بداية الرحلة الأسطورية لزين الدين زيدان، قبل أن يعود ببدلة التدريب، لينتظر من نجمه الأول كيليان مبابي، أن يحسن عودته إلى الديار.

زيدان الذي رفض الحديث عن أزمته مع كيليان مبابي، بعد أنباء رفضه عودة نجم ريال مدريد إلى إسبانيا لإجراء الفحوص الطبية بعد شعوره بآلام عضلية، واصفًا الأمر بأنه "كلام فارغ"، إلا أن ما قدمه مبابي في أرض الملعب، يثير التساؤل حول ما إذا كان نجم الريال ليس في أفضل أحواله بالفعل، وأن قرار إشراكه أمام تركيا، كان عنادًا من زيدان.

بالطبع لا حاجة للتعرف على مبابي، وجهه وشارة القيادة ورقم "10"، إلا أن الخصلة الرابعة له في مباراة اليوم، هي الاختفاء وسط الحصار، وتمريرات مقطوعة، فلا مركزه المعتاد شفع له للتأثير، ولا تواجده أحيانًا على الطرف الأيسر، وهو المركز الذي أثيرت حوله التقارير بأنه تسبب في استياء مبابي من قرار زيدان، في الوقت الذي كانت الحلول فيه تأتي من حوله.

ورغم ذلك، إلا أن مبابي كاد أن يغير سير اللقاء لصالحه، بهدف ألغي للتسلل في الدقيقة 38، وانفراد خطير في الدقيقة 64، قبل أن يتألق الحارس أوزير في التصدي له.