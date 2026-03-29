كانت المباراة مثيرة منذ الدقائق الأولى، وشهدت العديد من المواجهات الحامية على أرض الملعب. افتتح دوي التسجيل في الدقيقة 30 بتسديدة بعيدة المدى انحرفت عن مسارها بواسطة مونوز لتسكن شباك مونتيرو. وفي الدقيقة 41، سجل ماركوس ثورام، مهاجم إنتر الذي لم يسجل مع المنتخب الوطني منذ عام 2023، هدفاً بضربة رأس من عرضية أكليوش من الجهة اليمنى، مستغلاً خروج الحارس من مرماه.

في الشوط الثاني، سجل دو إي ثنائيته بتمريرة من ثورام نفسه، ثم تم إجراء تغييرات في كلا الفريقين، وسجل أحد هؤلاء، كامباز، هدف الشرف للكافيتيروس في الدقيقة 77. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغيت هدف لمبابي بسبب التسلل.



