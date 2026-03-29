حققت فرنسا فوزاً آخر لتسجل انتصارين متتاليين في هذه السلسلة من المباريات الودية استعداداً لكأس العالم 2026: ففي الولايات المتحدة، وبعد فوزها على البرازيل بنتيجة 2-1، سحقت «البلوز» كولومبيا بنتيجة 3-1، حيث أشرك ديشامب العديد من اللاعبين الاحتياطيين وحصل على استجابة مهمة جداً منهم.
ترجمه
فرنسا تثير الرعب: 3-1 على كولومبيا بمشاركة اللاعبين الاحتياطيين، ثنائية من دوي وهدف من تورام
المباراة
كانت المباراة مثيرة منذ الدقائق الأولى، وشهدت العديد من المواجهات الحامية على أرض الملعب. افتتح دوي التسجيل في الدقيقة 30 بتسديدة بعيدة المدى انحرفت عن مسارها بواسطة مونوز لتسكن شباك مونتيرو. وفي الدقيقة 41، سجل ماركوس ثورام، مهاجم إنتر الذي لم يسجل مع المنتخب الوطني منذ عام 2023، هدفاً بضربة رأس من عرضية أكليوش من الجهة اليمنى، مستغلاً خروج الحارس من مرماه.
في الشوط الثاني، سجل دو إي ثنائيته بتمريرة من ثورام نفسه، ثم تم إجراء تغييرات في كلا الفريقين، وسجل أحد هؤلاء، كامباز، هدف الشرف للكافيتيروس في الدقيقة 77. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ألغيت هدف لمبابي بسبب التسلل.
نتائج المباراة
كولومبيا - فرنسا 1-3
الهدافون: 30' دو (فرنسا)، 41' تورام (فرنسا)، 56' دو (فرنسا)، 77' كامباز (كولومبيا)
كولومبيا (4-2-3-1): مونتيرو؛ مونوز، سانشيز، كابال، موخيكا (63' ماتشادو)؛ ريوس (46' بويرتا)، ليرما؛ أرياس (46' غوميز)، رودريغيز (63' كوينتيرو)، دياز (63' كامباز)؛ سواريز (46' كوردوبا). المدرب: نيستور لورينزو.
فرنسا (4-2-3-1): سامبا؛ كالولو، لاكروا، هيرنانديز، ديغني؛ زائير-إيمري (64' كامافينغا)، كانتي؛ أكليوش (64' كولو مواني)، شيركي (78' أوليز)، دوي (63' إكيتيكي)؛ ثورام (78' مبابي). المدرب: ديدييه ديشامب.
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ثورام (فرنسا)، دوي (فرنسا)، بويرتا (كولومبيا)، كامافينغا (فرنسا)
الطرد: -