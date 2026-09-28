رديف فرنسا يسقط بلجيكا: زين الدين زيدان رسم سيناريو الفوز كيفما شاء.. وإلى مارك فان بوميل "برشلونة بريء منك"!

"مباراة رسم الأسطورة زين الدين زيدان سيناريو الفوز بها كيفما شاء"!؛ لم أجد بداية أفضل من هذه، حتى أتحدث عن مباراة منتخب فرنسا ضد مستضيفه البلجيكي.

نعم.. منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فاز (1-0) ضد بلجيكا، مساء يوم الإثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وشعرنا خلال هذه المباراة، أن الفرنسيين بقيادة مديرهم الفني زيدان، يستطيعون حسم الفوز منذ البداية؛ ولكنهم اختاروا الدقيقة 88 بالذات، لكي يسجل مايكل أوليسي الهدف الوحيد.

أما الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتحب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ فلم يستغل خوض فرنسا المباراة بـ"الصف الثاني" أو "الرديف"، ليخرج خاسرًا في النهاية.

وجددت مواجهة زيدان وفان بوميل، ذكرى كلاسيكو الأرض بين عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، في أبريل من عام 2006؛ والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، عندما كان الأسطورة الفرنسية يلعب مع "الميرينجي" والهولندي المخضرم بقميص النادي الكتالوني.

لكن في أول مواجهة كمدربين؛ ها هو زين الدين زيدان ينتصر على فان بوميل في مباراة سنحاول استعراض أهم نقاطها، خلال السطور القادمة..