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Zinedine Zidane Mark van Bommel GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

رديف فرنسا يسقط بلجيكا: زين الدين زيدان رسم سيناريو الفوز كيفما شاء.. وإلى مارك فان بوميل "برشلونة بريء منك"!

فقرات ومقالات
فرنسا
بلجيكا
برشلونة
ريال مدريد
زين الدين زيدان
مارك فان بوميل
ديزيري دوي
مايكل أوليسي
برادلي باركولا
G. Mikadze
باريس سان جيرمان
بلجيكا ضد فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

فرنسا تخطف 3 نقاط غالية..

"مباراة رسم الأسطورة زين الدين زيدان سيناريو الفوز بها كيفما شاء"!؛ لم أجد بداية أفضل من هذه، حتى أتحدث عن مباراة منتخب فرنسا ضد مستضيفه البلجيكي.

نعم.. منتخب فرنسا الأول لكرة القدم فاز (1-0) ضد بلجيكا، مساء يوم الإثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وشعرنا خلال هذه المباراة، أن الفرنسيين بقيادة مديرهم الفني زيدان، يستطيعون حسم الفوز منذ البداية؛ ولكنهم اختاروا الدقيقة 88 بالذات، لكي يسجل مايكل أوليسي الهدف الوحيد.

أما الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتحب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ فلم يستغل خوض فرنسا المباراة بـ"الصف الثاني" أو "الرديف"، ليخرج خاسرًا في النهاية.

وجددت مواجهة زيدان وفان بوميل، ذكرى كلاسيكو الأرض بين عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد، في أبريل من عام 2006؛ والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، عندما كان الأسطورة الفرنسية يلعب مع "الميرينجي" والهولندي المخضرم بقميص النادي الكتالوني.

لكن في أول مواجهة كمدربين؛ ها هو زين الدين زيدان ينتصر على فان بوميل في مباراة سنحاول استعراض أهم نقاطها، خلال السطور القادمة..

  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    منتخب فرنسا.. إيجابيات "الصف الثاني" مع زين الدين زيدان

    خاض منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مباراته ضد مستضيفه البلجيكي؛ بـ"الصف الثاني" أو "الرديف" تقريبًا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    ورغم ذلك؛ أظهر المنتخب الفرنسي تحت القيادة الفنية للأسطورة زين الدين زيدان، بعض الإيجابيات هي:

    * أولًا: شخصية قوية للغاية؛ رغم اسم الخصم واللعب خارج الأرض.

    * ثانيًا: تنفيذ نفس أفكار "الصف الأول"؛ مثل تبادُل المراكز بين لاعبي الهجوم.

    نعم.. تبادُل المراكز كان يتم بين ديزيري دوي وماغنيس أكليوش، ثنائي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وذلك بدخول الأول من الجناح الأيمن إلى العمق، والعكس صحيح بالنسبة للثاني.

    لكن في نفس الوقت؛ لم يحسم منتخب فرنسا النتيجة لصالحة إلا بدخول بعض عناصر "الصف الأول"، مثل مايكل أوليسي - مُحرز الهدف - وعثمان ديمبيلي.

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  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    ديزيري دوي.. الأفضل في منتخب فرنسا ضد بلجيكا

    ومن حيث أنهينا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن النجم الفرنسي الشاب ديزيري دوي، جناح العملاق المحلي باريس سان جيرمان.

    دوي كان أفضل نجوم المنتخب الفرنسي على الإطلاق؛ وذلك خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرك بين الجناح الأيمن والعمق؛ كما ذكرنا.

    * ثانيًا: صناعة الفرص لنفسه ولزملائه، طوال المباراة.

    * ثالثًا: استخدام مهاراته الفنية الكبيرة في المساحات الضيقة، للمرور من الخصم.

    وعلى الرغم من ذلك؛ لم يوفق دوي في تسجيل هدف، خلال المحاولات التي سنحت له ضد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    مارك فان بوميل.. برشلونة بريء منك الآن!

    وعلى جانب آخر.. لم نُشاهد الكثير من منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الهولندي مارك فان بوميل؛ وذلك خلال مواجهة فرنسا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبعد أن قاد بلجيكا للفوز (2-0) ضد منتخب إيطاليا، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية؛ وجدنا فان بوميل يعتمد ضد فرنسا في ليلة الإثنين المثيرة، على الآتي:

    * أولًا: تحفُظ دفاعي في معظم الدقائق.

    * ثانيًا: الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

    * ثالثًا: استغلال المهارات الفردية للجناح الأيسر ميكا جودتس.

    ولم يستغل فان بوميل، خوض المنتخب الفرنسي المباراة بـ"الصف الثاني" أو "الرديف"، من أجل الضغط القوي للفوز؛ حيث لم نشعر بالتهديد البلجيكي الحقيقي على مرمى الديوك، سوى في الـ13 دقيقة الأخيرة.

    نعم عزيزي القارئ؛ تخيل أننا نتحدث عن مدرب مثّل العملاق الكتالوني برشلونة ومنتخب هولندا كـ"لاعب"، بأنه كان خائفًا ومتحفظًا دفاعيًا طوال الـ77 دقيقة تقريبًا.

    منتخب هولندا وفريق برشلونة معروفان طوال تاريخهما، بأنهما مدرسة الهجوم في أوروبا والعالم؛ حيث خاف فان بوميل حتى ولو كان لاعب ارتكاز سابق، أن يُغامر أمام منتخب يلعب بـ"الرديف" وهو فرنسا.

    ومن حق برشلونة أن يقول "أنا بريء من هذا المدرب"؛ لأنه لم يمثّل العملاق الكتالوني سوى في موسم رياضي واحد فقط، هو 2005-2006.

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    مواجهة خاصة بين باركولا وميكا جودتس

    أخيرًا.. لا نستطيع أن نختم تقريرنا؛ دون المقارنة بين الجناح الأيسر الفرنسي برادلي باركولا، ونظيره البلجيكي ميكا جودتس.

    سبب هذه المقارنة هي أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، باع باركولا إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في الميركاتو الصيفي "2026"؛ بينما تعاقد مع جودتس بدلًا منه، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

    وبصفةٍ عامة.. واصل باركولا في مباراة منتخب فرنسا ضد مستضيفه البلجيكي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ نفس المستوى "غير الجيد" الذي ظهر به مع ليفربول، في الموسم الرياضي الحالي.

    نعم؛ باركولا لم يظهر بمهاراته وسرعاته المعهودة، كما لم يتبادل المراكز بشكلٍ جيد مع زملائه في المنتخب الفرنسي.

    على العكس؛ كان جودتس من أفضل اللاعبين في المنتخب البلجيكي ضد فرنسا، لكن عابه الآتي:

    * أولًا: المبالغة في الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم.

    * ثانيًا: سوء اتخاذ القرارات في بعض اللقطات.

    أي أن جودتس لم يستطع توظيف مهاراته، لخدمة المجموعة في منتخب بلجيكا؛ رغم أنه كان نشيطًا على الجناح الأيسر، بشكلٍ عام.