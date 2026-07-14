يبدو أن المنتخب الإسباني محظوظًا بما يكفي بالنظر لما يحدث لنجوم خصومه خلال منافسات كأس العالم 2026، إذ سقط ثالث الضحايا من منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء.
فرنسا آخر الضحايا .. ظاهرة سلبية غريبة تضرب منافسي إسبانيا في كأس العالم 2026
فرنسا وإسبانيا في صراع نصف النهائي
الديوك يلتقون بلا روخا حاليًا على استاد دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن دور نصف نهائي كأس العالم 2026.
شوط اللقاء الأول انتهى بتقدم كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي بهدف نظيف في الدقيقة 22، سجله ميكيل أويارزابال، بفضل ضربة جزاء تحصل عليها لامين يامال.
إصابة ساليبا أمام إسبانيا
بعد دقائق قليلة من تقدم إسبانيا، وتحديدًا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، سقط مدافع الديوك ويليام ساليبا أرضًا، معلنًا شكوته من إصابة.
ساليبا سقط دون أي تدخل من لاعبي الخصم، ليطلب التبديل على الفور. وقد تدخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان كان سريعًا، إذ دفع بالمدافع ماكسينس لكروا، الذي يخوض المباراة الثانية له في كأس العالم 2026 بعدما شارك أساسيًا أمام النرويج، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.
معاناة ساليبا
فور سقوط ساليبا توقع البعض من طريقة السقوط أن شكواه من إصابة في العضلة الخلفية، لكن بحسب ما نقل الصحفي جوليان لورينز، فإنه يعاني من آلام في الظهر.
لورينز أوضح أن المدافع الفرنسي قال للجهاز الطبي أثناء خروجه من أرض الملعب: "ظهري انتهى .. ظهري انتهى".
وكان ساليبا قد عانى من مشكلة في الظهر قبل انطلاق كأس العالم 2026، لكنه تحامل على نفسه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي، وقد شارك بشكل أساسي في كافة المباريات دون مشكلة باستثناء مواجهة النرويج في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، إذ أراح بها ديشان عدد من اللاعبين الأساسيين بعد حسم التأهل لدور الـ32.
ظاهرة غريبة تضرب منافسي إسبانيا
إصابة ويليام ساليبا خلال مواجهة فرنسا وإسبانيا الليلة، تفتح باب الحديث أمام ما يضرب منافسي لا روخا منذ انطلاق الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026..
إن تحدثنا عن لقاء دور الـ16 بين الإسبان والبرتغاليين، فقد أصيب لاعب الأخير نونو مينديش في الدقيقة 56، ولم يستطع استكمال اللقاء، الذي انتهى بخسارة البحارة بهدف نظيف.
كذلك في دور ربع النهائي، حيث لقاء إسبانيا أمام بلجيكا، أصيب حارس الأخير تيبو كورتوا في الدقيقة 71، قبل خسارة منتخب بلاده بثنائية مقابل هدف وحيد.
القلق الآن لدى الفرنسيين من كون إصابة ساليبا أتت مبكرًا في المباراة (الدقيقة 29)، فهل يسقط ضحية أخرى؟ سنرى!
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
من المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الليلة بين إسبانيا وفرنسا، في النهائي المقرر له 19 من يوليو الجاري، بالفائز في لقاء الغد بين الأرجنتين وإنجلترا.
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