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Muhammad Zaki و علي سمير

فيديو | شرقي يفجر حالة من الجدل داخل فرنسا .. تجاهل ديشان ورفض مصافحته بعد ثلاثية السويد

ريان شرقي
فرنسا
ديدييه ديشامب
السويد
كأس العالم
فرنسا ضد السويد
باراجواي
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الفرنسي خرج للتعليق على تماسك فريقه

ربما تكون فرنسا قد حجزت مقعدها في دور الـ16 من كأس العالم بفوزها الساحق على السويد، لكن احتفالات ما بعد المباراة شابتها لحظة تبدو متوترة بين ريان شرقي وديدييه ديشان.

وقد التقطت الكاميرات صانع ألعاب مانشستر سيتي وهو يبدو وكأنه يتجاهل مدربه عند صافرة النهاية، مما أثار تساؤلات حول مدى الانسجام داخل معسكر «الديوك».

  • هل هناك توتر في المعسكر الفرنسي؟

    على الرغم من الأجواء الاحتفالية التي سادت معسكر المنتخب الفرنسي عقب الفوز المقنع بنتيجة 3-0 على منتخب السويد بقيادة جراهام بوتر، إلا أن لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على خلاف محتمل. فقد بدا أن شرقي، الذي عانى من قلة المشاركة خلال البطولة، يحاول الابتعاد عن زملائه ومدربه الرئيسي بعد المباراة.

    تُظهر اللقطات شرقي واقفاً بمفرده في وسط الملعب، وهو يلوح للجماهير، عندما اقترب منه ديشان لتقدير مساهمته. وبدا أن نجم ليون السابق قد أبعد يد المدرب، وعندما حاول ديشان التحدث إليه للمرة الثانية، انحنى شرقي لربط حذائه، مبتعداً بذلك فعلياً عن المدرب البالغ من العمر 57 عاماً.


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  • مشاركات قصيرة لشرقي

    يبدو أن الإحباط قد بلغ ذروته بالنسبة لنجم مانشستر سيتي، الذي لم يشارك بعد كأساسي في أي مباراة في المونديال المقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    وقد اقتصرت مشاركات شرقي على فترات قصيرة، حيث دخل كبديل في جميع مباريات المنتخب الفرنسي الأربع حتى الآن، ليبلغ إجمالي وقت لعبه 51 دقيقة فقط.

    وفي المباراة ضد السويد، تم إشراكه جنبًا إلى جنب مع جان-فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس قبل خمس دقائق فقط من نهاية المباراة.

    وقد تسببت الخيارات الهجومية الوفيرة المتاحة أمام ديشان في صعوبة بالغة لشرقي حتى يجد مكاناً له في التشكيلة الأساسية. فمع تألق مايكل أوليسي في دور رقم 10، وتنافس لاعبين مثل برادلي باركولا وديزيري دوي على المراكز المتاحة، وجد لاعب الوسط المبدع نفسه خارج التشكيلة في فريق يُعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة.

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    ديشان يتحدث عن تماسك الفريق

    وفي الوقت الذي سيطرت فيه حادثة شرقي على النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي، سارع ديشان إلى الإشادة بالروح الجماعية العامة للفريق خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة.

    وأشار إلى روح العمل لدى خط هجومه المليء بالنجوم، قائلاً: «هناك ترابط جيد. عندما نحتاج إلى بذل جهد كبير مع الكرة، يشارك الجميع في ذلك، بما في ذلك المهاجمون. وهذا أمر جيد جدًّا. من الواضح أن هذا الأمر يسعدني، وأنا فخور به. علينا أن نواصل على هذا المنوال".

    ومع ذلك، أقر المدرب بأن الحفاظ على الانسجام في مجموعة موهوبة كهذه يمثل تحديًا مستمرًا. وحذر ديشان قائلاً: «روح الفريق لا تفوز بالمباريات، لكنها قد تخسرها. قد يشعر اللاعبون بخيبة أمل لأنهم لا يلعبون بما يكفي أو لا يلعبون على الإطلاق؛ وقد تكون هناك إحباطات، لكن القوة الجماعية هي الأهم».

    وتوجه فرنسا الآن انتباهها إلى مباراة دور الـ16 ضد باراجواي في فيلادلفيا.