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فرق بين العرض والطلب .. تعطل مفاوضات بايرن ميونخ وهاري كين
جمود المفاوضات يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى
يواجه بايرن ميونيخ صيفًا مليئًا بالتوتر مع ظهور توترات داخلية بشأن مستقبل كين في ملعب أليانز أرينا. فقد تعثرت المفاوضات الأولية حول تمديد عقد قائد منتخب إنجلترا، الذي يستمر عقده الحالي حتى عام 2027.
ووفقًا لمجلة «كيكر»، توجد حاليًا «خلافات بشأن شروط ومدة العقد الجديد» بين المهاجم وإدارة النادي.
لم تمر هذه الحالة من عدم اليقين مرور الكرام. فالأندية ذات القوة المالية في جميع أنحاء أوروبا تراقب الوضع عن كثب، على أمل الاستفادة من أي انهيار في التواصل. إذا لم يوقع كين العقد قبل كأس العالم، فسيضع ذلك بايرن في موقف حرج قد يضطرهم إلى النظر في العروض.
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بايرن يمتلك الأفضلية في صفقة كين
على الرغم من الضجة الخارجية، فإن بايرن ميونيخ هو الذي يمسك بزمام المبادرة حالياً، حيث اختار كين عدم تفعيل بند الخروج الشتوي الذي كان موجوداً في عقده. ومع ذلك، وبما أن «عروضاً أولية قد وصلت بالفعل إلى وكيل أعماله»، فإن الضغط يقع على إدارة ميونيخ لحل «الخلافات» المتعلقة بالعقد قبل أن يتقدم نادٍ منافس بعرض مغري للغاية لا يمكن تجاهله.
خلال الموسم الماضي، شارك كين بشكل مباشر في 68 هدفاً خلال 51 مباراة مع بايرن ميونيخ، حيث سجل 61 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة. نجح في تحقيق الثنائية المحلية مع العملاق الألماني ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يودعه البطل النهائي، باريس سان جيرمان.
مرشح لجائزة الكرة الذهبية
حصل كين على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2025-2026 بعد أن سجل 36 هدفًا في 31 مباراة فقط بالدوري الألماني. وقد أكسبه هذا الأداء الرائع 72 نقطة، مما وضعه بفارق مريح في صدارة الترتيب القاري. وقد أنهى الموسم متقدمًا بفارق 18 نقطة عن هالاند، الذي جمع 54 نقطة بعد أن سجل 27 هدفًا في الدوري المحلي مع مانشستر سيتي.
بعد موسم رائع، يصف كين نفسه بأنه "أحد المرشحين" للفوز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة. وقال الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا لصحيفة "لوكيب": "بالنظر إلى الألقاب التي فزت بها هذا الموسم والأهداف التي سجلتها، سأكون في المنافسة".
وأضاف: "خاصة إذا فازت إنجلترا بكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يمكنك أن تتخيل أن الجائزة ستذهب إلى لاعب إنجليزي".
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ريال مدريد يدرس التعاقد مع أوليسي
كين ليس النجم الوحيد الذي تستهدفه نخبة الأندية العالمية حالياً. فقد أفادت التقارير بأن مايكل أوليسي أصبح هدفاً رئيسياً لريال مدريد. وعقب تأكيد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً للنادي، يستعد العملاق الإسباني لشن «هجوم كبير» من أجل ضم الجناح الفرنسي.
ازداد اهتمام مدريد بعد أن رفض أتلتيكو مدريد عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لضم جوليان ألفاريز. ونظرًا لأن عقد أوليسي يمتد حتى عام 2029، فقد استبعد الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، أي صفقة محتملة بشكل قاطع: "بيع مايكل أوليسي مقابل 200 مليون يورو؟ لن يتم بيعه، نحن نلعب هذه اللعبة من أجل جماهيرنا... لن يفيدهم كثيراً أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".