فرصة لتحقيق حلمه .. يورجن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب من خلال هذا الفريق

لطالما كان كلوب هو الخيار المثالي في أحلام معظم مشجعي كرة القدم الألمان، ويبدو أن المدرب البالغ من العمر 59 عامًا مستعد لخوض هذا التحدي، وفقًا لصحيفة «تيليجراف».
ويعتبر المدرب السابق لليفربول أن قيادة منتخب في كأس العالم هي إحدى طموحاته الأخيرة المتبقية في عالم كرة القدم، حيث يضع نصب عينيه على وجه التحديد نهائيات كأس العالم لعام 2030. ومع ذلك، فإن احتمال استضافة بطولة يورو 2028 في المملكة المتحدة وأيرلندا قد يشكل أيضًا عامل جذب كبيرًا لرجل قضى ما يقرب من عقد من الزمن في إنجلترا.
ومن المرجح أن تتطلب أي صفقة محتملة شروطاً مرنة. فمن غير المرجح أن يرغب كلوب، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، في الخوض في روتين البحث عن المواهب كل نهاية أسبوع.
ومع ذلك، هناك اعتقاد متزايد بأن الظروف أصبحت الآن مثالية له للتدخل واستعادة مكانة ألمانيا بين النخبة الدولية بعد سنوات من الأداء الضعيف.