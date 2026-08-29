فرصة الاتحاد .. انهيار مفاوضات يوفنتوس مع كيسييه

كان على الطاولة عقد بقيمة 4.5 مليون يورو تقريبًا في الموسم، مع مكافآت، لمدة العامين المقبلين مع خيار التمديد لعام آخر.

وكان كارنيفالي وماسارا يشعران بالاطمئنان الكافي بفضل رغبة اللاعب الإيفواري القويةK لكن يبدو أن المشكلة المستعصية كانت متعلقة بالمكافآت (بدءًا من مكافآت التوقيع) المرتبطة بشروط معينة لم يكن اللاعب ليمنحها الضوء الأخضر.

النجم الإيفواري الحر بعد انتهاء عقده مع الأهلي أبلغ يوفنتوس برفض العرض وعدم استمراره في المفاوضات مع كبير تورينو في الساعات الأخيرة.