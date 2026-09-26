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محمود خالد

خليجي 27| بعد فرحة يونس محمود "الجنونية" .. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي العراق والكويت!

الكويت
العراق
كأس الخليج

اللقطات الجدلية لم تتوقف عن صافرة نهاية قمة كأس الخليج..

لم تتوقف الإثارة مع صافرة الحكم جلال جيد، حتى شاهدنا لقطة جدلية بـ"اشتباك"، بين لاعبي منتخب العراق والكويت، بعد القمة المثيرة في كأس الخليج العربي، التي اختتمت بفوز أسود الرافدين في اللحظات الأخيرة.

الكويت ودع "خليجي 27"، بالخسارة الثانية، بعدما انتزع العراق فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة (2-3)، في أرض ميدان الأمير عبد الله الفيصل، في الجولة الثانية، حيث حملت الدقيقة الأخيرة من المباراة، كل الإثارة بطرد عبد الله العوضي، لاعب الكويت، ثم مرتدّة سريعة، انتهت بهدف ثالث قاتل لكرار نبيل.

خمسة أهداف في شوط واحد فقط، كانت سجالًا بين تقدم العراق وتعادل الكويت؛ الأسود تسجل عن طريق زيدان إقبال وسيف الرشيد ثم صاروخية كرار نبيل، في الدقائق 52 و83 و90+9، والأزرق تحمل ثنائيته توقيع القائد يوسف ناصر، في الدقيقتين 75 و90، كما شهد اللقاء إصابتين من نصيب جوزيف الإمام "العراق" ومحسن فلاح "الكويت".

  • اشتباك بعد المباراة

    ورصدت قنوات الكأس القطرية، بعد نهاية المباراة، محاولات من قِبل أيمن حسين، مهاجم العراق، للتهدئة بين قائد الكويت، يوسف ناصر، وزميله زيدان إقبال، حين دخل اللاعبان في حديث يشوبه الانفعال.

    ورغم محاولات التدخل من قِبل أكثر من لاعب، لتهدئة الأجواء، إلا أن دفعة من قِبل أمير العماري، للاعب صهيب الخالدي، كانت بمثابة الشرارة التي اشتعل معها حديث تسبب في غضب، انعكس على جذب أيمن حسين، لقميص ناصر فالح، ليدخل اللاعبون في اشتباكات زادت من حدة التوتر بعد اللقاء.


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  • "فزنا على الحكم"

    من جانبه، وجه الإعلامي العراقي علي نوري، رسالة انتقاد للحكم المغربي جلال جيد، الذي وصفه ساخرًا بـ"بطل المباراة"، حيث علق على أدائه بقوله "لا تركيز ولا مراجعة للفار، وظالم في القرارات. هزمنا الحكم، وعبرنا الأزرق الكويتي، وننتظر الأخضر السعودي".

    جاء ذلك على خلفية ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم جلال جيد، لصالح الكويت، بداعي تدخل خاطئ من حيدر عبد الكريم، قبل أن ينفذ يوسف ناصر الركلة بنجاح.

    ورصد نوري، ردّ فعل يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في المدرجات، الذي انفعل لدرجة الجنون، بعد إحراز هدف الانتصار عن طريق كرار نبيل، الذي قرّب أسود الرافدين بقوة من التأهل إلى نصف النهائي.


  • ما ينتظر العراق

    ويتأهب منتخب العراق، حامل اللقب في عام 2025، لملاقاة السعودية، في قمة الجولة الثالثة، التي ستقام يوم الثلاثاء المُقبل، في ختام المجموعة الأولى، وذلك بعدما نجح أسود الرافدين، في اعتلاء صدارة المجموعة الأولى "مؤقتًا"، بالوصول إلى النقطة الرابعة.

    في المقابل، يستعد المنتخب الكويتي، الذي تلقى خسارتين من السعودية والعراق، لخوض مواجهة "شرفية"، أمام سلطنة عمان، في ختام دور المجموعات.

    وكان العراق قد اكتفى بالتعادل مع عمان بهدف لمثله، خلال الجولة الأولى، فيما نجح المنتخب السعودي في تحقيق انتصار ثمين على الكويت، بهدف دون مقابل.

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