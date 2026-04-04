سقوط مدوٍ بثلاثية نظيفة في "ديربي الشمال"، عقّد حسابات لانس في سباق التتويج بالدوري الفرنسي، وقدم هدية ثمينة للمتصدر باريس سان جيرمان للتحليق بالصدارة. وفي وسط هذا الانهيار الجماعي، كان النجم السعودي سعود عبد الحميد يخوض اختباره الأساسي الثامن توالياً، للمرة الأولى في مسيرته الأوروبية، لكنه لم يقدم أفضل ما لديه، بينما سقطت المنظومة بالكامل.
فرحة الديربي تحولت لكابوس.. سعود عبد الحميد "حاضر غائب" في ليلة تبخر أحلام لانس!
من "ضيف شرف" إلى "ركيزة أساسية" في العاصفة
المفارقة الكبرى في هذه المواجهة هي التحول الجذري في دور سعود عبد الحميد على مدار مجريات الموسم. بالعودة إلى شهر سبتمبر الماضي، وتحديداً في الجولة الخامسة حيث أُقيمت مباراة الذهاب التي انتصر فيها لانس بثلاثية نظيفة، اقتصر دور سعود على المشاركة كبديل في آخر 21 دقيقة فقط؛ حيث دخل ليعيش أجواء الاحتفالات كـ "ضيف شرف" في وقت كانت فيه النتيجة محسومة بالفعل. في ذلك الحين، كان النجم السعودي لا يزال يتلمس خطواته الأولى في الملاعب الفرنسية كخيار ثانوي على مقاعد البدلاء يعتمد عليه لدقائق معدودة. ولكن، عجلة الزمن دارت لتشهد تطوراً تكتيكياً مذهلاً؛ فبعد أن راكم خبراته ووصل إجمالي دقائق لعبه إلى 1012 دقيقة موزعة على 20 مشاركة، نجح سعود في فرض نفسه بقوة.
الليلة، دخل أرضية ملعب "بيير موروا" ليس كبديل مؤقت، بل كركيزة أساسية لا غنى عنها مسجلاً ظهوره الأساسي العاشر في الدوري، والسابع على التوالي. لقد تحول تكتيكياً وأصبح لاعب وسط أيمن (RM) متكامل يُعتمد عليه دفاعياً وهجومياً، ليجد نفسه الليلة مطالباً بحمل عبء جبهة كاملة بمفرده، وإيقاف طوفان هجومي كاسح من ليل منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.
- AFP
الانهيار التكتيكي وسرعة التحولات
قدمت هذه المواجهة درساً تكتيكياً قاسياً، حيث تجسد الفارق الشاسع بين الفاعلية الهجومية الكاسحة والانهيار الذهني المفاجئ. فنياً، أحكم ليل قبضته على مجريات اللعب تماماً، وهو ما ترجمه رقم الأهداف المتوقعة المرعب (3.63 xG) وصناعته لست فرص محققة للتسجيل، مستغلاً هشاشة دفاع لانس في التحولات السريعة. نقطة التحول الكارثية للضيوف انحصرت في "ربع ساعة مجنونة" بين الدقيقتين 44 و58، حيث انهار الفريق نفسياً وتكتيكياً ليتلقى ثلاثة أهداف متتالية، منها ركلة جزاء نتجت عن أخطاء فردية تحت الضغط العالي.
في المقابل، سقط لانس في فخ الاستحواذ السلبي؛ فرغم امتلاكه الكرة بنسبة 44% في الإجمالي، عانى من شلل هجومي تام بعقم واضح في صناعة اللعب (0.59 xG) وتسديدة يتيمة بين الخشبات الثلاث، إلى جانب كارثة في دقة العرضيات التي لم تتجاوز 8%. في النهاية، حسم ليل الديربي بجدارة واستحقاق بفضل شراسته ونجاعته، بينما دفع لانس ضريبة غالية لشلله التكتيكي وعجزه التام عن إيجاد أي حلول هجومية أو دفاعية لاحتواء العاصفة.
أرقام سعود عبد الحميد أمام ليل
على الصعيد الفردي، لم يكن سعود هو سبب الكارثة، بل تخبرنا أرقامه أنه كان من بين القلائل الذين حاولوا الصمود أمام ضغط ليل الشرس. اضطر سعود للتخلي عن أدواره الهجومية المحببة كجناح/ظهير متقدم، ليلعب دور "عامل النظافة" في الخط الخلفي. قام بـ 4 تدخلات دفاعية ناجحة و4 تشتيتات للكرة، بالإضافة إلى استرداد الكرة مرتين، مما يعكس حجم الضغط الذي مورس على جبهته ومحاولاته المستميتة لإيقاف الاختراقات.
رغم الانهيار، حافظ سعود على هدوئه بالكرة. لمس الكرة 59 مرة وفقد الاستحواذ 7 مرات فقط، كما بلغت دقة تمريراته 82% (28 تمريرة صحيحة من أصل 34)، منها 18 تمريرة في نصف ملعب الخصم بدقة 82% أيضاً.
التحدي الأكبر الذي واجه سعود بدنيًا كان في الصراعات الهوائية، حيث تفوق لاعبو ليل في الالتحامات؛ فدخل سعود 6 مواجهات هوائية كسب منها 2 فقط، بينما كان أكثر ثباتاً على الأرض بالفوز في التحامين من أصل 3.
على الصعيد الهجومي، كانت الحصيلة "صفرية" لسعود (0 تسديدات، 0 عرضيات، 0 صناعة فرص، وأهداف متوقعة xA شبه معدومة 0.01). هذا العقم لم يكن تقصيراً فردياً بقدر ما كان انعكاساً لـ "الشلل التكتيكي" الذي أصاب لانس.
الفريق بأكمله فشل في بناء هجمات منظمة، وكانت المسافة الإجمالية لتقدم سعود بالكرة لا تتجاوز 8.8 متر، مما يعني أنه كان يتسلم الكرة وهو محاصر أو في مناطق متأخرة جداً تمنعه من الانطلاق السريع أو تشكيل خطورة.
فخ الجبهة اليمنى
ورغم الأرقام الفردية المقبولة لسعود في الصراعات الثنائية، إلا أن جبهته اليمنى كانت مسرحاً رئيسياً للعمليات الهجومية التي حسمت الديربي لصالح ليل. في الهدف الأول الذي كسر صمود لانس، عانى سعود من بطء في الارتداد والعودة لأداء الواجب الدفاعي العكسي، مما ترك مساحة شاغرة استغلها صانع الألعاب "ماتياس فرنانديز باردو" بأريحية تامة، ليرسل عرضية متقنة ترجمها "هاكون أرنار هارالدسون" برأسه في الشباك (الدقيقة 44). ولم تتوقف متاعب تلك الجبهة عند هذا الحد، فمن نفس الرواق الأيمن نشأت الهجمة التي أسفرت عن ركلة الجزاء (الهدف الثالث لليل)؛ ورغم أن اللقطة حدثت بعيداً عن التغطية المباشرة لسعود، إلا أن توغل لاعبي ليل أجبر قلب الدفاع على التدخل بانزلاق أرضي (تاكلينج) يائس لإيقاف العرضية، لتصطدم الكرة بيده المرفوعة، ولا يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء قتلت المباراة تماماً.
- AFP
ضربة قاضية لأحلام اللقب؟
أثبت سعود عبد الحميد في مشاركته الأساسية الثامنة توالياً أنه نضج تكتيكياً وقادر على تحمل الضغط وأداء الواجبات الدفاعية المعقدة في المباريات الكبرى. لكن ليلة "بيير موروا" أثبتت لفريق لانس أن الدفاع الفردي لا يكفي لتصحيح أخطاء الانهيار التكتيكي وسوء التركيز الذي ضرب الفريق في أوقات حاسمة من المباراة.
هذه الخسارة لم تكن مجرد 3 نقاط ضائعة في الديربي. لانس تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني (من 28 مباراة)، ليبقى متأخراً عن باريس سان جيرمان المتصدر بـ 63 نقطة، والذي يمتلك مباراة مؤجلة (لعب 27 فقط). فوز باريس في مباراته القادمة سيوسع الفارق إلى 7 نقاط، وهو فارق قد يكون كافياً لإعلان استسلام لانس منطقياً في الأمتار الأخيرة من الدوري.