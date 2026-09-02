"الأمر يتعلق بالكرامة وليس المال" .. بيان رسمي من وكيل كيسييه للرد على اتهامات يوفنتوس

وقال في بيانه:"المفاوضات مع يوفنتوس لم تبدأ في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات. إنها قصة انطلقت قبل ذلك بأسابيع عديدة، عندما قرّر فرانك أساسًا، بعد انتهاء عقده، أنه يريد الانضمام إلى مشروع يوفنتوس. ولم يكن ذلك مجرد إعلان نوايا. لقد أثبت فرانك بشكل ملموس، بالأفعال وبتنازلات مالية هائلة، مدى رغبته في ارتداء قميص النادي. فقد رفض عدة عروض قادمة من أندية أخرى، بعضها بأرقام كانت موضوعيًا لا يمكن رفضها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من اللاعبين".
وأضاف:" لقد تمسّك برغبته في الوصول إلى يوفنتوس على الرغم من أنه تلقى عروضًا أعلى بكثير من الناحية المالية مقارنةً بما كان سيقبله من النادي. وهذه نقطة جوهرية لفهم القضية برمّتها. فرانك لم ينتظر يوفنتوس لأنه لم يكن يملك بدائل؛ بل انتظر طوال الصيف أن يترجم يوفي الاهتمام الكبير الذي أبداه تجاهه، لأنه كان مقتنعًا بخياره. وفي اتباعي لتوجيهات فرانك، عملتُ بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. لقد تفهّمنا احتياجات النادي، وقبلنا الانتظار، ومنحنا يوفنتوس الوقت اللازم للقيام ببعض عمليات البيع وتهيئة الظروف المالية والفنية لصياغة عرض. كل هذا، وأكرّر، على مدى أسابيع عديدة، بصبر واحترام وتكتّم. لكن العرض الملموس من يوفنتوس لم ينضج إلا في آخر أيام فترة الانتقالات".