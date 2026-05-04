زهيرة عادل

مفارقة غريبة ولكن! .. إطلاق سراح فرانك كيسييه ليس خسارة كبيرة وبدلاؤه المحتملون بشرى خير للأهلي

لأن لكل شيء نهاية، صيف 2026 سيكون مختلفًا في الأهلي..

مع فقدان الأهلي لفرصة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بنسبة كبيرة في ظل تقدم النصر عليه بعشر نقاط – الراقي خاض مباراة أقل – وبقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، بدأ الحديث عن شكل الفريق في الموسم المقبل.

ليس هناك  حديث عن لاعب في الأهلي، بقدر الحديث عن لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، رغم أن هناك من هم أولى في الفريق بالرحيل منه.

لكن بحسب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، في إذاعة "العربية إف إم"، فإن كيسييه سيغادر أسوار قلعة الكؤوس بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع نهاية عقده في يونيو 2026، بعد رحلة دامت ثلاث سنوات.


حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد في هذا الشأن، لكن لحين ثبوت عكس ذلك وقياسًا على نهاية عقده في نهاية الشهر المقبل، فإن الرحيل هو الأقرب..

    رغبة تأجلت لعام كامل

    رغم عدم وجود أي تأكيد رسمي من اللاعب أو الأهلي – كما ذكرنا – إلا أن حديث محمد البكيري يتوافق تمامًا مع ما حدث قبل عام من الآن..

    عقب انتهاء الميركاتو الصيفي 2025، تحدث دانييلي برادي؛ المدير الرياضي لفيورنتينا، عن رغبة كيسييه بالفعل في العودة للدوري الإيطالي، حيث دارت محادثات بينه وبين مدرب الفيولا بالفعل.

    لكن حينها كان على النادي الإيطالي أن يشتري الموسم المتبقي في عقد الإيفواري مع الأهلي، بجانب دفع راتب ضخم للاعب نفسه، لمجاراة ما يتقاضاه في دوري روشن السعودي، ومن هنا فشلت الصفقة، بحسب ما أكد برادي.

    أما الآن فالطريق ممهد تمامًا لأي نادٍ أوروبي يريد ضم كيسييه كونه سيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، مع استعداده لتخفيض راتبه بعض الشيء، لتحقيق حلم العودة لأوروبا من جديد.

    فن اختيار التوقيت .. و"مفارقة" الأفضل تضرب الأهلي

    حال رحيل كيسييه بالفعل في نهاية الموسم الجاري، سيكون درسًا في فن اختيار التوقيت المناسب، للخروج من الباب الكبير..

    مؤخرًا قاد الإيفواري كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للعام الثاني على التوالي، حيث كان صاحب التمريرة الحاسمة لهدف النهائي الوحيد في شباك ماتشيدا الياباني، رغم النقص العددي في الأهلي.

    وكُلل في الأخير مجهود كيسييه في البطولة بحصوله على لقب فردي بخلاف التتويج الجماعي، حيث نال جائزة أفضل لاعب في النخبة الآسيوية 2025-2026.

    هذا يذكرنا بما حدث قبل عام، وقتما نال البرازيلي روبرتو فيرمينو الجائزة نفسها، وبعدها غادر أسوار قلعة الكؤوس متجهًا للدوري القطري.

    صحيح أن رحيل فيرمينو عن الأهلي لم يكن مؤثرًا لحد كبير، لكنها مفارقة تستحق الوقوف أمامها، وكأنها "لعنة جائزة الأفضل" على الأهلي!

  • نجم ولكن!

    على مدار العامين الأخيرين لفرانك كيسييه في الأهلي (2024-25، 2025-26)، لم يكن يسلم من الانتقادات، حيث تختلف وجهات النظر حول مدى تأثيره داخل الملعب، في ظل الصعود والهبوط في مستواه.

    لكن هناك ثلاثة أمور لا يختلف عليهما اثنان: الأول أنه لا يخذل الجمهور في المباريات الكبرى، وهذا يظهر من أهدافه وتمريراته الحاسمة في الأوقات الصعبة، كما حدث في نهائي النخبة الآسيوية 2025-2026 على سبيل المثال. والثاني تأثيره كقائد سواء داخل الملعب أو خارجه؛ فهو من أوائل اللاعبين الذين يتحدثون مع الحكام دفاعًا عن حق فريقه، بخلاف تأثيره على اللاعبين من حوله.


    بخلاف ذلك، فهو "الجوكر" الذي يوظفه المدرب الألماني ماتياس يايسله في أي مركز داخل الملعب، وينجح به أو على الأقل لنقل أنك لا تشعر كثيرًا بأنه يشارك بشكل طارئ في غير مركزه، سواء لعب كقلب دفاع أو كظهير أو حتى كمهاجم في بعض المرات.

    تلك كلها مزايا دفعت الأهلي للتمسك به في صيف 2025 رافضًا رحيله رغم العروض الأوروبية التي تلقاها، لكن هل تدفعه لمحاولة تجديد عقده بنهاية الموسم الجاري؟

    الإجابة ببساطة: لا! .. ليس لسوء كيسييه، بقدر ما لأن لكل شيء نهاية، وهذا التوقيت المناسب لرحيله على المستوى الفردي وحتى الجماعي بالنسبة للأهلي.

    الراقي في صيف 2025، تعاقد بالفعل مع الفرنسي فالنتين أتانجانا؛ القادر على تعويض رحيل فرانك كيسييه، بل هو اللاعب الذي يصحح الأخطاء وراء الإيفواري في فترات تراجع مستواه. لا نقول إن أتانجانا هو البديل المناسب تمامًا للإيفواري، لكن الخسارة الفنية لن تكون فادحة، ناهيك عن إمكانية تدعيم الصفوف بخليفة أفضل بالتزامن مع إمكانية خصخصة النادي بالكامل وبيعه لإحدى الشركات الأجنبية، كما تزعم بعض التقارير.

    أما عن القيادة فالحقيقة أن غالبية لاعبي الأهلي الأجانب "قادة دون شارة"؛ القائد الأساسي الحارس السنغالي إدوارد ميندي، لكن الثنائي روجر إيبانيز وميريح ديميرال لا يقصران في هذا الجانب أيضًا.

    هذا بجانب أنه طالما تملكت رغبة الرحيل من كيسييه، فإن إطلاق سراحه أفضل للمجموعة ككل، فلن يمكنك الحصول على أفضل ما لدى لاعب تفكيره في المغادرة. صحيح أن الأهلي نجح في ذلك في موسم 2025-2026 رغم مساعي صاحب الـ29 عامًا، لكن حفاظًا على استقرار الفريق، فالرحيل حاليًا ربما يكون أفضل من المخاطرة والاضطرار لاتخاذ تلك الخطوة في ميركاتو 2027 مثلًا، إن لم يُحسن التركيز.

    ضف على كل ذلك، حاجة الأهلي نفسه للتجديد في بعض المراكز، كي لا يدفع ثمن "الجمود"، المجموعة الحالية بالفعل قادته لتحقيق لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 و2026، لكن السعي نحو الأفضل يتطلب التغيير من الميركاتو الصيفي المقبل.

    من بدلاء فرانك كيسييه المحتملين؟

    إن نظرنا إلى الأسماء المتبادلة لتعويض رحيل فرانك كيسييه عن الأهلي، فالغالبية تحقق طموحات الجماهير بالفعل، لكن التعاقد معهم غير مضمون بنسبة كبيرة.

    الاسم الأول هو الألماني إلكاي جوندوجان؛ لاعب جلطة سراي، لكن تبقى مشكلته في عامل السن (35)، فيما يبحث الأهلي عن مشروع يستمر لعامين على أقل تقدير.

    كذلك ترددت أسماء كإنزو فيرنانديز من تشيلسي، فيديريكو فالفيردي من ريال مدريد، سكوت ماكتومناي من نابولي إلا أن جميعهم البقاء في أوروبا أولوية بالنسبة لهم، بحسب التقارير الصحفية.

    لكن كم من لاعب كانت أوروبا أولوية له ونجحت السعودية في إقناعه؟ .. الأكيد أن الأهلي إن كان يبحث في مثل هذه المستويات فهو في الطريق الصحيح، ما يتبقى فقط هو أن يكثف صندوق الاستثمارات أو الشركة التي ستستحوذ عليه، الدعم المالي للنادي في صيف 2026، كي يحافظ الفريق على القمة التي وصل لها بعد غياب سنوات عن منصات التتويج.