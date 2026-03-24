"أسرته تؤيد هذه الخطوة!".. موقف فرانك كيسييه بعد عروض الأهلي والأندية الإيطالية

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن موقف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من تجديد عقده مع النادي.

الصحيفة أعلنت تعليق كيسييه مستقبله، في الوقت الحالي؛ خاصة في ظل تلقيه عروضًا عديدة من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مفاوضات الأهلي للتجديد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الإيفواري، يرحب بفكرة العودة إلى الملاعب الإيطالية مجددًا؛ كما لا يُمانع التجديد مع الفريق الأهلاوي أيضًا، والبقاء في السعودية لفترة أخرى.

