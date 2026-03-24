أحمد فرهود

"أسرته تؤيد هذه الخطوة!".. موقف فرانك كيسييه بعد عروض الأهلي والأندية الإيطالية

كواليس جديدة في مستقبل نجم الأهلي..

يعمل مجلس إدارة عملاق جدة النادي الأهلي، منذ عدة أسابيع، على تجديد عقد النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

كيسييه البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الأهلي حتى 30 يونيو 2026؛ الأمر الذي يعطيه الحق في الاتفاق مع أي نادٍ آخر، دون الرجوع إلى مجلس إدارة الراقي.

    موقف فرانك كيسييه بعد عروض الأهلي والأندية الإيطالية

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن موقف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من تجديد عقده مع النادي.

    الصحيفة أعلنت تعليق كيسييه مستقبله، في الوقت الحالي؛ خاصة في ظل تلقيه عروضًا عديدة من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مفاوضات الأهلي للتجديد معه.

    وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الإيفواري، يرحب بفكرة العودة إلى الملاعب الإيطالية مجددًا؛ كما لا يُمانع التجديد مع الفريق الأهلاوي أيضًا، والبقاء في السعودية لفترة أخرى.

    أسرة فرانك كيسييه تهدد مخطط النادي الأهلي!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" تطرقت للحديث عن موقف أسرة فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد العروض الإيطالية التي تحصل عليها اللاعب، بالإضافة إلى مفاوضات الراقي لتجديد عقده.

    وأكدت الصحيفة أن أسرة كيسييه، ترحب كثيرًا بفكرة العودة إلى الملاعب الإيطالية؛ بعد أن قضى اللاعب أكثر من 7 سنوات هُناك، قبل الرحيل إلى العملاق الكتالوني برشلونة صيف 2022.

    ولعب النجم الإيفواري مع أندية أتالانتا وتشيزينا وميلان، في الملاعب الإيطالية؛ وذلك في الفترة من يناير 2015 إلى يونيو 2022، ليرحل بعدها إلى برشلونة - كما ذكرنا - ثم للأهلي صيف 2023.

    مشوار فرانك كيسييه مع النادي الأهلي

    النجم الإيفواري فرانك كيسييه انضم إلى الأهلي، صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، والذي لعب في صفوفه موسمًا واحدًا فقط.

    صفقة كيسييه كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12.5 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومع الأهلي.. لعب النجم الإيفواري 110 مباريات، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 23 هدفًا، مع صناعة 12 آخرين.

    وقاد فرانك كيسييه الفريق الأهلاوي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

