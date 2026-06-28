رغم مغازلته ليوفنتوس .. عملاق سعودي يدرس استغلال رحيل فرانك كيسييه عن الأهلي

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، تدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس الذي ينتهي عقده في يوليو المُقبل.

وبدأت اللجنة الفنية منذ أسابيع، في دراسة التقارير المتعلقة بكيسييه، ومدى ملاءمته فنيًا، وانسجامه مع اسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

ورغم أن اللجنة الفنية لم تحسم بشكل نهائي، مصير فابينيو مع الاتحاد، إلا أن فرص بقائه قد تضاءلت، مع التوجه نحو عدم تجديد عقده.

الجدير بالذكر أن القرار النهائي بشأن قائمة اللاعبين الأجانب، والصفقات الجديدة، سيترك للمدير الفني الجديد الذي تعمل الإدارة على التعاقد معه.