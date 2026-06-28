رغم مغازلته ليوفنتوس .. عملاق سعودي يدرس استغلال رحيل فرانك كيسييه عن الأهلي

ويملك فرانك كيسييه، صاحب الـ29 عامًا، مسيرة لا تنسى مع الأهلي، منذ انضمام إلى القلعة الجدّاوية في صيف 2023، حيث لعب دورًا كبيرًا مع كتيبة ماتياس يايسله، في كتابة التاريخ، بإحرازه لقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق جائزة أفضل لاعب في البطولة، خلال موسم 2025-2026، فضلًا عن تتويجه بكأس السوبر السعودي.
وشارك كيسييه في 119 مباراة بقميص الأهلي، في جميع المسابقات، تمكن خلالها متوسط ميدان برشلونة وميلان السابق، من تسجيل 26 هدفًا وصناعة 15 تمريرة حاسمة.
وفي حالة انتقاله إلى الاتحاد، فإن كيسييه سيخوض اختبارًا كبيرًا مع العميد، من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري النخبة الآسيوية، حيث يواجه الجزيرة الإماراتي في مرحلة الملحق.
الاتحاد عانى من سوء النتائج، تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات، خلال موسم 2025-2026، بعد احتلاله المركز الخامس في دوري روشن، والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك وداعه لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.