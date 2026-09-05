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Franco Mastantuono Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

فرانكو ماتانتونو: الضغوطات تحرقك ضد تورينو.. ويجب أن تفهم "لم ولن تكون ليونيل ميسي ولا تنظر إلى تجربة نيكو باز"!

فقرات ومقالات
فرانكو ماستانتونو
ليونيل ميسي
نيكو باز
ريال مدريد
برشلونة
الأرجنتين
فيورنتينا ضد تورينو
فيورنتينا
تورينو
الدوري الإيطالي

فشل جديد لماتانتونو في الملاعب الإيطالية..

كرة القدم تؤكد لنا يومًا بعد آخر؛ أنه يجب توخي الحذر عند التعامل مع المواهب الشابة الصغيرة، التي يكون عليها تطلعات كبيرة.

ومن بين هذه المواهب؛ النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو، المُنتقل من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى نادي فيورنتينا الإيطالي.

ماتانتونو البالغ من العمر 19 سنة، انتقل "معارًا" من ريال مدريد إلى فيورنتينا، في صيف العام الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2027.

والهدف من هذه الإعارة؛ هي إعادة اكتشاف موهبة النجم الأرجنتيني الشاب، بعد موسم غير جيد بقميص ريال مدريد في 2025-2026.

المهم.. ماتانتونو لم يظهر إمكاناته بعد، مع فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم؛ وهو ما تأكد مرة أخرى في مواجهة نادي تورينو، مساء اليوم السبت.

فيورنتينا خسر هذه المباراة ضد تورينو، بهدف مقابل اثنين؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ماتانتونو في مباراة فيورنتينا وتورينتو..

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    فرانكو ماتانتونو.. "0 مساهمات تهديفية" مع فيورنتينا

    فشل النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو مرة أخرى، في هز شباك الخصوم؛ وذلك منذ الانضمام إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    آخر المباريات التي فشل فيها ماتانتونو، في ترك بصمة تهديفية مع فيورنتينا؛ كانت تلك التي جاءت ضد نادي تورينتو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    * أرقام ماتانتونو مع فيورنتينا:

    - مباريات: 4.

    - دقائق: 231.

    - مساهمات تهديفية: 0.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    وخسر فيورنتينا مبارياته الثلاث في الدوري الإيطالي، مع تسجيله هدفًا وحيدًا فقط؛ بينما تخطى عقبة نادي بينفينتو بـ"رباعية مقابل واحد"، في الدور الأول من كأس إيطاليا.

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    فرانكو ماتانتونو.. بين إهدار الفرص وتألُق مدافع تورينو

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ دعونا نتحدث عن أداء النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو بصفةٍ عامة، في مباراة نادي فيورنتينا ضد فريق تورينو.

    ماتانتونو لعب الـ45 دقيقة الأولى ضد تورينو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027؛ قبل أن يتم استبداله في مطلع الشوط الثاني، بزميله "الإيطالي - الإيفواري" ويلفريد جنونتو.

    المهم؛ يُمكن تلخيص الشوط الذي لعبه النجم الأرجنتيني الشاب ضد تورينو، على النحو التالي:

    * أولًا: إهدار فرصة سهلة للغاية؛ وسط تألُق حارس تورينو لوكاس بيري.

    * ثانيًا: الفشل في الثنائيات؛ مع مدافع تورينو بيترو كوموزو.

    نعم عزيزي القارئ؛ نحن نشعر أنه من شدة رغبة ماتانتونو في تسجيل الأهداف وإثبات نفسه مع فيورنتينا، لا ينهي الهجمات بشكلٍ جيد أمام المرمى.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فسنجد أن ماتانتونو اعتمد على أبرز ميزة لديّه، وهي استلام الكرات من الجناح الأيمن ثم الدخول إلى العمق.

    لكنه في كل مرة حاول أن يقوم بذلك؛ اصطدم ماتانتونو بقوة كوموزو البدنية، والذي أغلق المساحات أمامه تمامًا.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    فرانكو ماتانتونو.. أنت لست ميسي وتحرر من تجربة نيكو باز!

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: "ما الحل بالنسبة للنجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو؟!".

    قبل الإجابة على هذا السؤال؛ يجب العودة إلى لقطة مهمة أيضًا في مسيرة ماتانتونو مع نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه اللقطة؛ هي "غضب" ماتانتونو الشديد بعد استبداله في مباراة فيورنتينا ضد نادي روما، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي.

    وقتها.. تم استبدال النجم الأرجنتيني الشاب في الدقيقة 63؛ ليظهر وهو غاضب بشدة، مع رمي زجاجة المياه على الأرض بقوة.

    وإن دل ذلك على شيء؛ فهو يؤكد أن ماتانتونو يلعب مع فيورنتينا بضغوطاتٍ كبيرة للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: محاولة تقديم نفسه؛ كـ"خليفة شرعي" لعرش الأسطورة ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

    * ثانيًا: محاولة تكرار تجربة مواطنه الأرجنتيني نيكو باز؛ الذي تألق بشدة عندما انتقل من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى نادي كومو الإيطالي.

    لذا.. الإجابة على سؤالنا سالف الذكر؛ يتمثّل في ضرورة معرفة ماتانتونو أنه "لم ولن يكون ميسي جديد أبدًا"، مع محاولة التخلص من فكرة تكرار تجربة باز مع كومو.

    وإذا حدث ذلك؛ سيتحرر اللاعب من الضغوطات التي تلاحقه، مع صناعة تاريخه كـ"ماتانتونو" وليس أي شخص آخر.

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  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    فرانكو ماتانتونو.. لاعب موهوب يحترق منذ عامين كاملين!

    الخلاصة عزيزي القارئ من كل ما ذكرناه؛ هو أن النجم الأرجنتيني فرانكو ماتانتونو لاعب يمتلك الموهبة بالفعل، وهو ما يظهر في لمسته للكرة.

    إلا أنه في المقابل.. هذا اللاعب يحترق منذ الانتقال من نادي ريفر بليت الأرجنتيني إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، ثم الإعارة لفريق فيورنتينا الإيطالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مقارنته بالجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بمجرد انتقاله إلى ريال مدريد صيف 2025.

    * ثانيًا: تصنيفه كـ"خليفة للأسطورة ليونيل ميسي" في منتخب الأرجنتين؛ مع زيادة الضغوطات عقب اعتزال "البولجا" دوليًا.

    * ثالثًا: مطالبته بتكرار تألُق مواطنه الأرجنتيني نيكو باز في الملاعب الإيطالية؛ لكي يثبت نفسه ويعود إلى ريال مدريد.

    كل ذلك يضع ماتانتونو تحت ضغوطات هائلة - كما ذكرنا -؛ وهو ما يُنبئ بفشل اللاعب خلال فترة إعارته إلى فيورنتينا، وبالتالي ربما تخلي ريال مدريد عنه نهائيًا.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما ستسفر عنه مباريات فرانكو ماتانتونو الأخرى، مع فريق فيورنتينا الأول لكرة القدم.